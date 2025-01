Pisa, rapina a mano armata in tabaccheria, bottino di 450 euro

Pisa, 15 gennaio 2025 – Rapina a mano armata martedì sera in pieno centro a Pisa. Uno straniero con il volto parzialmente travisato da una sciarpa e dal cappuccio del giubbotto e, armato di pistola, ha fatto irruzione in una tabaccheria facendosi consegnare circa 450 euro in contanti prima di allontanarsi a piedi. I due testimoni presenti, la tabaccaia e un cliente, hanno riferito alla polizia intervenuta successivamente che il bandito sembrava avere tratti orientali. Sul posto anche gli agenti della scientifica che hanno eseguito i rilievi, mentre gli investigatori stanno analizzando le immagini della videosorveglianza urbana per cercare indizi utili a identificare il rapinatore. Secondo gli inquirenti, le modalità della rapina lasciano pensare che la pistola utilizzata potesse essere un'arma giocattolo anche se non vi sono certezze.