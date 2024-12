Pisa, esce dal ristorante dove lavora e viene rapinata

Pisa, 31 dicembre 2024 - Una dipendente di un ristorante del centro storico di Pisa è stata rapinata ieri sera all'uscita dal locale. Lo ha denunciato la titolare, Daniela Petraglia, che è anche presidente di Confristoranti Confcommercio Pisa, spiegando che la giovane, 27 anni, “al termine del suo turno di lavoro, mentre si stava dirigendo verso la propria auto per rientrare a casa è stata aggredita da un malvivente, proprio al di fuori del ristorante, nel tentativo di sottrarle oggetti di valore o banconote”.

"È inaccettabile - ha aggiunto Petraglia - che i nostri ospiti e le nostre strutture siano esposti a tali rischi, come imprenditori locali ci impegniamo in ogni modo per garantire un ambiente sicuro, ma la mancanza di illuminazione adeguata, su cui abbiamo più volte sollecitato l'intervento dell'amministrazione, e la scarsa presenza di sorveglianza non riguardano solo la mia attività, ma interessano tutta la città e tutti questi fattori favoriscono il verificarsi di furti e rapine”.

Il Comune, secondo la ristoratrice, "deve intervenire in modo concreto e tempestivo: con l'oscurità, i malviventi trovano il terreno fertile per agire, mentre la sicurezza sembra passare in secondo piano e le risorse vengono spesso concentrate su problemi di minore importanza, penalizzando chi, come noi, sostiene il territorio e lavora ogni giorno per migliorarlo”.

Ha chiesto un "rafforzamento della vigilanza, soprattutto in centro” anche il direttore della Confcommercio pisana, Federico Pieragnoli: “La sicurezza delle persone che lavorano e vivono in città deve essere una priorità assoluta ed è indispensabile che istituzioni e forze dell'ordine collaborino”.

"Danni alle auto dei clienti”

Intanto “la situazione è diventata insostenibile: i furti e i danneggiamenti alle auto dei clienti degli alberghi di Pisa sono ormai una costante” denuncia Francesco Benedetti, proprietario del Grand Hotel Duomo, a due passi dalla Torre pendente, in una nota diffusa dalla Confcommercio, che stigmatizza “l'aumento degli atti vandalici ai danni dei clienti degli hotel pisani: i vetri delle auto dei nostri clienti vengono spaccati quotidianamente”.

Negli ultimi giorni, sono stati segnalati numerosi episodi di furti e danneggiamenti alle auto dei clienti in alcuni alberghi cittadini, atti che si sono verificati soprattutto nelle zone limitrofe agli hotel in prossimità di piazza dei Miracoli e, prosegue la nota della Confcommercio, “alcuni albergatori, preoccupati per la situazione, hanno ricevuto chiamate disperate da parte di colleghi e clienti”.

Secondo il presidente di Federalberghi, Andrea Romanelli, “ciò che ci rammarica è il fatto che l'assessorato al turismo si impegna a promuovere la città per attirare turisti, che poi vengono accolti trovando i vetri delle loro auto rotti e i turisti vivono il disagio di trovarsi in una città che non riesce a proteggere i loro beni, compromettendo l'immagine complessiva".