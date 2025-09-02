Pisa per quattro giorni capitale italiana delle neuroscienze

Pisa, 2 settembre 2025 - Dal 10 al 13 settembre Pisa diventa capitale delle neuroscienze con il congresso della Società Italiana di Neuroscienze, che si svolge ogni due anni ed è alla ventunesima edizione. Oltre 700 scienziati provenienti dall’Italia e dall’estero si ritroveranno in città per presentare le ricerche più attuali sul funzionamento del cervello, quali patologie possono alterarlo, con quali terapie di avanguardia si può intervenire. Il congresso è ospitato al Teatro Verdi con numerose attività che si estendono in altri luoghi del centro storico: il cinema Odeon, la cripta della chiesa di San Pietro in Vinculis, la Gipsoteca di Arte Antica. Si svolge con il patrocinio e il contributo organizzativo di Università di Pisa e Scuola Normale Superiore, che fanno parte del comitato organizzatore con i professori Paola Binda e Marco Onorati (Università di Pisa) e Tommaso Pizzorusso (Scuola Normale Superiore). L’apertura si terrà alle 17 del 10 settembre, al Teatro Verdi di Pisa, alla presenza delle autorità politiche e accademiche, con una lezione di Michele Ciliberto, membro dell’Accademia dei Lincei e Professore Emerito della Scuola Normale, sul tema “Alle origini della civiltà dei ‘moderni’: Galilei e la ‘libertas philosophandi’”. La lezione è aperta a tutti su prenotazione. A questo seguirà un programma più prettamente neuroscientifico, riservato ai congressisti, in cui verrà anche ricordato un importante fisiologo della scuola pisana, Matteo Caleo, prematuramente scomparso nel 2022, con la lezione dalla professoressa Michela Fagiolini, direttrice dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, introdotta dall’accademico dei Lincei e professore emerito della Normale Lamberto Maffei. La giornata si chiuderà con un concerto del Coro dell’Università di Pisa. «Abbiamo assicurato la partecipazione di leader mondiali nelle numerose discipline rappresentate dalla nostra Società, che terranno la lezione presidenziale e le altre lezioni plenarie (6 in totale) – annunciano gli organizzatori -. Il programma includerà conferenze di interesse specifico, eventi, sessioni satellite, sessioni poster e opportunità di networking, con ampio spazio per la condivisione di materiale scientifico. Pensiamo che il congresso sarà un’occasione di grande confronto, come emerge già dal programma della prima giornata, che coinvolge personalità di elevatissimo spessore culturale e scientifico». I congressi della Società Italiana di Neuroscienze sono occasioni di crescita e confronto per i neurobiologi italiani, si svolgono ogni due anni nelle diverse città italiane, l’ultima edizione, nel 2023, si è tenuta a Torino. Si può prenotarsi alla lezione inaugurale a questo form di iscrizione: https://sinsmeeting.com/registrazione-cittadinanza/