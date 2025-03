Pisa, chiuso un ristorante per gravi violazioni igienico-sanitarie

Pisa, 6 marzo 2025 – Gravi irregolarità igienico-sanitarie e presenza di alimenti in cattivo stato di conservazione. Per questo motivo, ieri i Nas di Livorno hanno multato il titolare di un ristorante di Pisa e disposto la chiusura del locale.

Durante l’ispezione, i carabinieri hanno rilevato condizioni igieniche estremamente precarie all’interno del locale, in particolare nella cucina e nel deposito alimenti. Tra le criticità riscontrate: sporcizia pregressa, incrostazioni e unto su impianti e attrezzature, oltre alla presenza di escrementi di roditori in terra.

A seguito del controllo, sono stati sequestrati circa 250 chili di alimenti – tra cui carne di maiale, involtini di verdure e ravioli – privi di tracciabilità e conservati in modo non idoneo nei frigoriferi e nei congelatori del ristorante. Il valore complessivo della merce sequestrata è stato stimato in circa 1.000 euro.

Considerata la gravità delle violazioni, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti. Al titolare del ristorante sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un totale di 3.500 euro.

L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli periodici effettuati dai Nas in collaborazione con le autorità sanitarie, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute pubblica.