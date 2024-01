Decine di gatti di razza hanno fatto la loro comparsa in Borgo Stretto. È il Pisa Cat Friendly, un evento organizzato da Confesercenti che ha riunito diversi allevatori e proprietari di gatti di razza per esporre i loro meravigliosi felini nei negozi del centro storico. L’iniziativa ha proposto un “percorso felino” a tappe: partendo dal Royal Victoria Hotel per arrivare alla fine di Via Carducci molte attività del Borgo hanno ospitato i gatti di numerosi allevamenti, esponendoli a tutti gli avventori.Un percorso felino che parte in Largo Ciro Menotti dal negozio di abbigliamento di Fabrizio Di Sabatino, presidente di Confesercenti Pisa ed espositore di due meravigliosi Maine Coon.

Tra le razze più curiose si trova il rarissimo Selkirk Rex, dell’allevamento Aspera Basia di Barbara Bazzotti, ultimo rimasto in Italia ad allevare questi gatti dal vaporoso pelo riccioluto. Oppure lo Sphynx, micio noto per essere totalmente senza pelo, esposto nel negozio AEN69 di Borgo Stretto, dell’allevamento Wrinkled Star di Elisa Giulia Franceschi. All’Emporio Armani, invece, era presente un Bengala, frutto dell’incrocio tra un gatto domestico e un gatto leopardo, e per questo dotato di un mantello maculato. L’allevamento Asgard di Lucia Chiellini ha esposto nel negozio di Francesco Rossi un esemplare di Norvegese delle foreste, micio dalla taglia enorme. Oppure il Blu Russia, misterioso gatto di origine sconosciuta dal mantello blu. Oltre alle esposizioni, all’interno del Royal Victoria Hotel si è tenuta una serie di appuntamenti gratuiti riguardo la convivenza, la cura, la storia e anche la genetica delle razze feline, durante i quali è stato possibile interagire con i relatori e gli allevatori e chiarire curiosità e dubbi. Infine, presso la Libreria dei Ragazzi, è stato realizzato un firmacopie con l'autore del libro "un mistero per gatto Cagliostro" Fabrizio Altieri. Mario Ferrari