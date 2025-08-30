Petrucci al Santa Maria Maddalena: "Qui cittadella della sanità regionale"

L’ospedale di Volterra è un presidio di eccellenza unico in Toscana, fondato su quattro pilastri: ospedale, Auxilium Vitae, centro Inail e Rems. La mia proposta è far nascere una cittadella della sanità di rilievo regionale, valorizzando ognuna di queste strutture creando un presidio altamente specializzato. Questo consentirebbe il potenziamento del pronto soccorso e della terapia intensiva e un servizio sanitario moderno ed efficiente". Così il consigliere regionale di FdI Diego Petrucci, ieri in sopralluogo al Santa Maria Maddalena.

"A Volterra non serve ragionare solo su singoli reparti o emergenze, ma una visione d’insieme: questo sistema integrato di strutture può diventare un punto di riferimento per tutta la Toscana, attrarre competenze e professionalità. Accanto a ciò è fondamentale approvare la mia proposta di legge che introduce incentivi concreti per i sanitari che scelgono di lavorare negli ospedali delle aree interne: aumento del 10% della retribuzione a parità di funzioni, riconoscimento di 18 mesi di carriera e pensione per ogni anno di servizio prestato, possibilità di alloggi di servizio in convenzione con le amministrazioni locali, sfruttando il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato. Solo così potremo rendere attrattive le sedi periferiche e garantire continuità nei servizi".

Per Petrucci, "Parte delle risorse può arrivare dai fondi della geotermia destinati alle infrastrutture. Serve un patto fra amministrazioni locali e Cassa Depositi e Prestiti, sbloccare subito i 400 milioni previsti per investimenti strategici come l’ospedale di Volterra".