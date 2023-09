Pazienti aggressivi, paura al presidio Asl dove venne uccisa la psichiatra Barbara Capovani

Pisa, 10 settembre 2023 - Doppio intervento nella giornata di ieri a Pisa per gli agenti delle Volanti, nel pomeriggio e in serata, per contenere due pazienti psichiatrici con condotte violente nei confronti del personale sanitario. Lo rende noto la questura pisana.

Il primo episodio è avvenuto nel reparto di psichiatria territoriale della Asl, lo stesso dove ad aprile fu aggredita a morte da un suo ex paziente (è deceduta dopo alcuni giorni di agonia) la psichiatra Barbara Capovani: uno straniero che doveva sottoporsi a cure ha dato in escandescenze minacciando il personale, poi alla vista dei poliziotti ha cambiato atteggiamento, accettando di farsi curare.

In serata invece una volante della polizia è intervenuta a San Giuliano Terme su richiesta del 118 per un paziente, spiega la nota della questura, «in agitazione psicomotoria e aggressivo: i poliziotti hanno agito insieme a una pattuglia dei carabinieri tranquillizzandolo e convincendolo a farsi accompagnare in pronto soccorso per le cure del caso».