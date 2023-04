Psichiatra aggredita, fermato un 35enne. Barbara Capovani è in fin di vita

Pisa, 23 aprile 2023 – Un uomo di 35 anni di Viareggio è stato fermato alle 4 di stanotte dalla Polizia di Pisa come sospetto autore del tentato omicidio premeditato della dottoressa Barbara Capovani.

Dal profilo social dell’uomo emergono frasi sconnesse e deliranti: si definisce “sciamano” e non si contano i post complottisti che ha pubblicato o condiviso. Avrebbe diversi precedenti e anche fogli di via dalle province di Prato e Lucca, oltre a un procedimento penale pendente per un’aggressione avvenuta in tribunale a Lucca.

La vittima

Intanto la psichiatra versa in condizioni disperate in ospedale: l’ultimo bollettino della tarda serata di sabato dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e della Asl Toscana nord-ovest riferiva di una prognosi riservata in un quadro clinico “di estrema gravità”. Condizioni gravissime, disperate anche se alcuni incauti annunci (anche per mano di fonti pur qualificate...) avevano sparso la voce del decesso di Capovani già sabato sera, notizia rilanciata perfino da un sindaco.

Il luogo dell'aggressione (foto Del Punta); nel riquadro Barbara Capovani

Le telecamere, si diceva: si vede l’uomo percorrere la distanza che separa l’ingresso dell’ospedale Santa Chiara dall’androne dell’edificio 3, ingresso A di Psichiatria universitaria, luogo della brutale aggressione. All’andata è calmo, al ritorno corre e salta la sbarra all’ingresso.

Barbara Capovani è considerata un’eccellente psichiatra, stimatissima nell’ambiente. Nata a Viareggio 55 anni fa, ma da considerarsi pisana a tutti gli effetti, madre di tre figli, la dottoressa è stata aggredita intorno alle 18 di venerdì, dopo aver timbrato il cartellino di uscita ed essere andata a prendere la bicicletta, legata a una rastrelliera. E’ stata colpita più volte dalle spalle. C’è una testimone oculare, una donna delle pulizie, che ha urlato e chiamato aiuto: si è anche sentita male per lo shock.