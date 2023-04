L’aggressore della psichiatra aveva già colpito un medico. Ossessione vecchia di anni

Viareggio (Lucca), 23 aprile 2023 – Gianluca Paul Seung era stato collocato in cura presso il Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa nel 2019. È quanto emerge dalle indagini che hanno evidenziato come l'uomo “nutriva forti rancori nei confronti della dottoressa, che lo aveva avuto in cura in quell'anno, elementi che trovano conferma nell'analisi dei social media dell'indagato”.

Ma la sua ossessione contro le cure psichiatriche e gli psichiatri è vecchia di anni. Già nel 2012 aveva aggredito un medico a Viareggio durante una manifestazione dedicata alla salute mentale. Lo aveva colpito al volto con una penna. Per anni ha continuato nella sua ossessione tanto che le cronache lo riportano alla ribalta nel 2016 quando fu ammonito dal questore di Lucca per lo stalking messo in atto contro la Psichiatria dell’ospedale Versilia, che riceveva continue minacce anche via mail dallo stesso Seung.

Lo scorso anno aveva invece aggredito una guardia in tribunale a Lucca usando lo spray al peperoncino: si era presentato in tribunale per uno dei numerosi procedimenti penali a suo carico. Una lunga lista di fatti concreti che gli avevano procurato anche dei fogli di via da Pisa, Prato e Lucca e che si uniscono alla incessante attività social su tutte le piattaforme più note, sulle quali postava continuamente contenuti deliranti ma che al centro avevano spesso proprio gli psichiatri e in più di una occasione con un nome e un cognome: quello della dottoressa Capovani, fino a quando la psichiatra è diventata una preda da attaccare alle spalle e ridurre in fin di vita.