Psichiatra ridotta in fin di vita, chi è l’uomo fermato per l’aggressione

Pisa, 23 aprile 2023 – Gianluca Paul Seung, l'uomo ritenuto responsabile dell'aggressione della dottoressa Barbara Capovani, fermato dalla squadra mobile pisana con le accuse di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e lesioni gravissime, è stato in passato tra i pazienti del reparto psichiatrico dell'ospedale Santa Chiara.

Il luogo dell'aggressione (foto Del Punta) e, nel riquadro, Gianluca Paul Seung

Il 35enne, disoccupato, residente a Torre del Lago, frazione di Viareggio, era conosciuto dalle forze dell'ordine per i suoi comportamenti borderline e per le lettere farneticanti, recapitate a vari enti della Versilia, in cui denunciava presunti complotti. L'uomo aveva accumulato anche diversi fogli di via dalle provincia di Lucca, di Prato e di recente anche di Pisa e ha diversi procedimenti penali in corso. Poco tempo fa era stato arrestato per un’aggressione in tribunale a Lucca.

Barbara Capovani

Il suo profilo social è un continuo susseguirsi di post deliranti e tesi complottiste che spaziano su tutti i fronti: dalla guerra in Ucraina alla massoneria, dalla Chiesa a questioni più prettamente locali che riguardano in particolar modo Lucca e Viareggio, molti i post a tema psichiatrico. una vera ossessione nei riguardi della dottoressa con accuse deliranti e a volte difficili anche solo da decifrare, mosse con una scrittura convulsa, tra accuse accuse e selfie con fiorellini, like e condivisioni.

Satanismo, foto pseudoerotiche, ma soprattutto una valanga di post contro gli psichiatri. fra cui la vittima dell'aggressione: Seung scrive il 17 luglio 2022 un post dal titolo 'Rituali satanici': "Progettano bancarotta fraudolenta. Sostengono ... approvazione decreti che facilitano acquisti di minori rapiti e altre azioni sataniche mondiali. Usano valute virtuali del tutto anonime per comprare carne umana senza risalire a politici coinvolti. Psichiatri di Pisa sono coinvolti anche qui. Barbara Capovani in testa".

E in altri post deliranti ritorna il nome della psichiatra collegata a casi noti come la sparizione di Denise Pipitone e Matteo Messina Denaro. Follie che rimangono incise nel marmo virtuale dei social. Come quando tirava in ballo la dottoressa perfino in ambiti che di certo con lei non avevano nulla a che vedere: "Le staminali sono vendute da: Putin, Zelensky, ... e Barbara Capovani, psichiatri ucraini", scrive in un altro post.

Seung era già conosciuto alle forze dell'ordine anche perché aveva inviato a nome dell'Associazione difesa utente psichiatrico (Adup), di cui si proclamava referente, numerose lettere a prefetture, questure, comuni e ministeri, con un tono farneticante, per denunciare presunti complotti, di cui parlava anche sui social e su youtube, che spaziavano dalla vendita di cellule staminali alle sette sataniche, fino al traffico di stupefacenti.

Il blitz

Seung è stato acciuffato nella notte nella sua abitazione di Torre del Lago: era stato individuato partendo da una testimonianza che lo aveva collocato il giorno prima al Santa Chiara, dove si era presentato chiedendo di parlare con la dottoressa Capovani, senza successo perché la psichiatra non era lì. Poi la visione delle immagini delle telecamere ha permesso l’identificazione: nella notte la squadra mobile si è presentata nella casa dove vive da solo: nel frattempo si era cambiato scarpe e vestiti. Era barricato in casa e quando la polizia ha fatto irruzione non ha esitato a aggredire gli agenti con lo spray al peperoncino, prima di essere immobilizzato. E’ stato portato in carcere a Pisa e al momento non ha voluto rispondere alle domande del magistrato. Si cerca ancora l'arma usata per l’aggressione.

Intanto le condizioni della dottoressa Barbara Capovani sono giudicate dai medici di "estrema gravità". Capovani, che ha subito un intervento chirurgico, è stata colpita quasi sicuramente con un corpo contendente alla testa, forse una spranga.