Parte "Area Protetta", XII edizione del concorso artistico letterario di MdS

Pisa, 3 giugno 2024 - Con la scelta del nuovo tema, “Area Protetta”, è ormai in pieno svolgimento la dodicesima edizione del Concorso Artistico e Letterario organizzato come ogni anno da MdS Editore. Il titolo scelto, richiama senza dubbio il luogo che ospita il concorso e che già dalla prima edizione macchie d’acqua, vide iniziare la collaborazione fra L’ente Parco e MdS editore, e fu di fatto una fonte di ispirazione per i partecipanti. Ogni parco costituisce infatti nei modi che sono propri della sua storia e della sua natura ambientale un’area protetta che non si significa “museale”, ma un luogo dove la presenza antropica non incide in maniera significativa sulla vita animale e vegetale che vi è ospitata. Un luogo di conservazione, di studio di osservazione di protezione.

Un parco è importante anche per la relazione che si stabilisce con esso, è un luogo per perdersi, (… mi ritrovai per una selva oscura) ma anche per ritrovarsi. Nel verde, colore che ci infonde sicurezza perché richiama le vestigia dell’animale che siamo, tutti i sensi sono aumentati, (…piove su le nostre mani ignude/ su i nostri vestimenti leggieri/ su i freschi pensieri/ che l’anima bella schiude novella…) Dal Sommo poeta al Vate, da Emily Dickinson a Gertrude Jekill da Vita Sackville West a Pia Pera per finire con un inaspettato Fabrizio de Andrè, molti poeti artisti e filosofi si sono cimentati con il loro giardino interiore, con la natura selvaggia o con paesaggio, offrendo fra le pagine più belle di letteratura poesia e arte. A esprimersi su questi aspetti, che offrono stimoli per la creazione di opere originali e significative, sono chiamati i partecipanti.

Il Concorso è un evento ormai consolidato e atteso da molti e quest’anno, vede la collaborazione di nuovi partner, Unicoop Firenze e l’associazione La Voce del Serchio, e il patrocinio dell’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, che metterà a disposizione la splendida sala Gronchi per la cerimonia di premiazione nella giornata di domenica 20 ottobre. La novità di quest’anno è un evento collaterale che avrà luogo presso l’Asbuc di Migliarino. In questa occasione Unicoop Firenze consegnerà un premio aggiuntivo per ogni sezione ai vincitori scelti dal Circolo di Lettura della Sezione Soci Valdiserchio/Versilia. Questo secondo appuntamento si terrà domenica 27 ottobre presso la sala Asbuc di Migliarino.

Di seguito il link per il bando completo: https://mdseditore.it/area-protetta-concorso-artistico-letterario/