Parlascio Ecco Unframed

Si inaugura questa sera alle 19 al Bastione del Parlascio Unframed, la mostra di arte digitale che intreccia memoria e innovazione, trasformando uno dei luoghi simbolo delle Mura di Pisa in un laboratorio di creatività contemporanea. L’esposizione, terza edizione di Vicine Distanze, invita a superare le cornici della tradizione e ad attraversare i confini tra reale e virtuale.

Ad aprire l’evento sarà The Contact, la performance di Matteo Mandelli, in arte You, artista noto a livello internazionale per le sue incursioni tra fisico e digitale. Con una smerigliatrice inciderà lo schermo di un display, creando un’opera unica in cui i pixel deformati diventano pittura astratta: un gesto che richiama Lucio Fontana, ma qui il taglio della tela diventa passaggio dal mondo virtuale a quello concreto.

La mostra si sviluppa in quattro sezioni: AI Art, dove l’intelligenza artificiale si fa strumento creativo; Generative Art, affidata agli algoritmi; Phygital Art, che unisce materia e pixel; Multimedia Art, che esplora i temi del presente. Il filo conduttore è l’acqua, elemento primordiale e simbolo universale, interpretata come codice biologico, matematico e poetico. Espongono artisti italiani e internazionali come Pablo Alpe, A.L. Crego, Owen McAteer, Nicola Villa, Andrea Paoli, Zhang Lei, Scerbo, Roco, Katie Morris, Xu Yutong, Zhang Wenchao e lo stesso Mandelli.

Unframed è prodotta da EstOvestEst-APS con il sostegno del Comune di Pisa e la collaborazione di CoopCulture, Itinera, Promocultura e Museo della Grafica. Il progetto gode del patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e della Central Academy of Fine Arts di Pechino, oltre che del supporto dell’Italian Chinese Business Association, a conferma della sua vocazione internazionale.

"Pisa è da sempre culla di arti e innovazioni, e con questa mostra ribadisce la sua apertura ai linguaggi del presente" osserva l’assessore Paolo Pesciatini. Elisa Debernardi, presidente di EstOvestEst, sottolinea il valore simbolico delle Mura: "da barriera difensiva a spazio di pace e dialogo, in cui l’arte diventa ponte universale". Per il curatore Claudio Francesconi, il titolo racchiude lo spirito dell’iniziativa: "Un’arte senza cornici e senza limiti, capace di oltrepassare barriere linguistiche e culturali". La mostra sarà visitabile con il biglietto delle Mura (5 euro intero, 3 ridotto) fino al 12 ottobre. A settembre resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19, a ottobre fino alle 18, con ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura.

Mar.Fer.