Internet guasto da agosto. Danno e stangata-beffa per il pos del bar fuori uso

Dall’8 agosto senza linea telefonica, senza internet e senza Pos. Non stiamo parlando di un luogo a latitudini estreme bensì di via San Francesco dove la pasticceria Frangioni è costretta a fare un balzo all’indietro di cinquant’anni quando cioè internet non esisteva. Daniela Frangioni è scoraggiata ed ormai la pazienza l’ha finita, lei che è rimasta aperta ad agosto pensando di incassare qualche euro in più grazie ai turisti, grazie ad un super convegno che si teneva lì in zona e vista anche la chiusura di altri bar della zona. "Ho perso almeno mille euro di incasso mancato. I turisti entravano, vedevano la scritta Pos fuori servizio e se ne andavano". Frangioni infatti si è comportata in maniera correttissima difronte alla clientela mettendo un cartello ben visibile e dicendo anche a voce del problema che aveva con il Pos. "Ho una lista di persone che sono venute qui, hanno mangiato e poi se ne sono andate senza mai più tornare": commenta amaramente la storica ed apprezzatissima pasticcera. La ciliegina sulla torta e questa volta la torta è amarissima, è uscita dal "forno" dell’Agenzia delle entrate e cioè "mi è arrivata una sanzione per il ritardo della chiusura della cassa che si fa per via telematica. Grazie! Internet non ce l’ho. Ho dovuto far intervenire la commercialista". Oltre al danno, la beffa. Sentiamo ora quali sono le problematiche addotte dal gestore del servizio, e Frangioni dice: "Ne hanno sempre una. Prima mi dicono che devono mettere la fibra, ma io la fibra ce l’ho già. Poi mi dicono che le mura della pasticceria sono troppo spesse. Siamo in centro storico, sono tutte così le case non sto nella muraglia cinese. Ed infine mi hanno detto che la zona ha troppe antenne di telefonia che schermano o disturbano il segnale. Poi ancora mi è stato detto che il problema non è la linea telefonica ma quella del Pos.". Come se ne esce da questa situazione? "Il 29 settembre mi è stato assicurato che verrà un tecnico per un sopralluogo. Si risolverà? Devo aspettare altri dieci giorni? Quanto incasso devo perdere ancora?". Ironia della sorte, poco più in là di via San Francesco, c’è via Santa Maria dove nel 1985 Unipi e Cnr collegarono l’Italia al web e non risulta che le mura delle case e dei negozi fossero più sottili di adesso.

Carlo Venturini