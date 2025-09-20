Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Pisa
Aggressione in Lungarno. Assalto al furgoncino
20 set 2025
SAVERIO BARGAGNA
Cronaca
Aggressione in Lungarno. Assalto al furgoncino

In cinque bloccano veicolo in mezzo al traffico: botte alle due persone a bordo. Poi la fuga prima dell’arrivo di polizia e carabinieri. Forse una lite per gelosia.

Il furgoncino Ford ancora con le portiere aperte dopo l’aggressione

Il furgoncino Ford viene accerchiato e bloccato in mezzo alla strada: in cinque fermano la corsa e iniziano a colpire il veicolo con calci e pugni. Fra le grida esterrefatte delle tante persone che assistono alla scena, l’aggressione continua come in un film: vengono aperte le portiere e gli occupanti percossi ripetutamente.

Momenti di paura, giovedì sera, poco dopo le 21.40, in Lungarno Pacinotti a pochi passi dal ponte di Mezzo. Un episodio che lascia di sasso decine di cittadini che – complice anche il caldo di queste serate – si godono gli ultimi momenti sulle spallette o si concedono una passeggiata sui Lungarni.

I cinque aggressori – originari del Nord Africa, alcuni con cittadinanza italiana, già conosciuti alle forze dell’ordine – compaiono dal nulla. Alla vista del furgoncino si lanciano in mezzo alla strada e costringono il veicolo a fermarsi. Poi colpiscono la carrozzeria sferrando anche un calcio allo specchietto laterale che va in frantumi. Non paghi, aprono gli sportelli e aggrediscono i due occupanti, nello specifico un uomo e una donna. A subire i colpi più violenti è soprattutto il conducente, preso ripetutamente a pugni sotto gli occhi impauriti dei presenti.

Le urla e il trambusto richiamano l’attenzione di tantissime persone, mentre le auto che insistono dietro il furgoncino si fermano assistendo impotenti alla scena. Immediata parte la richiesta d’aiuto. Terminato il raid – in pochi istanti – i cinque uomini fuggono a piedi, lasciando il veicolo fermo in mezzo alla carreggiata e il traffico immobilizzato, fra lo stupore generale.

Le due vittime, per fortuna, non riportano gravi ferite (il reato è a querela di parte). Sul posto intervengono due pattuglie dei carabinieri e altrettante della polizia, che avviano le indagini. Le telecamere della zona potrebbero risultare decisive per ricostruire la dinamica: in particolare, gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini per identificare i responsabili e verificare ogni dettaglio utile.

Da una prima ipotesi degli inquirenti, l’episodio si riconduce a una lite per motivi di gelosia. Ma le indagini restano aperte in tutte le direzioni.

