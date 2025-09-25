Prof contuso nel blitz: "Rientrerò senza scorta e spero tanto che sarà una giornata serena"

Un’altra settimana di riposo e poi tornerà a lezione. Mercoledì alle 12 il professor Rino Casella tornerà in aula dopo il blitz pro Pal di dieci giorni fa, con conseguente interruzione della sua lezione da parte dei manifestanti, sfociata in una colluttazione-lampo che lo ha tenuto lontano dalle aule didattiche. "Al mio rientro tuttavia - spiega il docente - non avrò alcuna scorta, né vera né simbolica da parte dei miei colleghi. Spero che il ritorno a lezione sia una giornata serena perché le aule universitarie non sono ring ma luoghi del confronto pacifico anche tra idee diverse. Non ho chiesto e non ho bisogno di alcuna scorta per tornare a fare il mio lavoro".

Intanto, il prof ha incassato la solidarietà di studiosi, docenti e ricercatori universitari di Sinistra per Israele che attraverso una lettera aperta condannato il blitz degli Studenti per la Palestina segnalando che azione come quella sono "gesti intolleranti molto diffusi". "I crimini di cui è vittima la popolazione civile di Gaza a causa della sproporzionata risposta di Israele al sanguinoso attacco terroristico di Hamas il 7 ottobre 2023 - scrivono i firmatari - non possono essere utilizzati a pretesto per giustificare episodi di discriminazione e intolleranza. Esprimiamo solidarietà al collega Rino Casella che è stato vittima di un’aggressione squadristica da parte di un gruppo di manifestanti pro Pal. Simili episodi di intolleranza, che per la minore entità delle conseguenze spesso non raggiungono gli organi di stampa sono diffusissimi dentro e fuori i nostri atenei e sono il risultato di una campagna d’odio irresponsabilmente alimentata da settori della politica, dell’informazione, del mondo accademico e dell’industria culturale, che da mesi additano qualunque libera istituzione israeliana, qualunque personaggio pubblico, addirittura semplici cittadini quali complici di genocidio, a prescindere dal loro effettivo sostegno al governo e all’azione militare di Israele".

La lettera è firmata da Valerio Sanzotta, Simone Albonico, Maurizio Sonnino, Carlo Fusaro, Cristiano Chiusso, Ermanno Cavazzoni, Paola Cosentino, Franco Gori, Giancarlo Graziola, Aldo Ravazzi Douvan, Silvia Godelli, Monica Gemelli, Claudia Di Cave, Alessandro Delitala, Giorgio Sacerdoti, Vittoria Grasso, Stefania Mazzone, Diego Quaglioni, Massimo Gulisano, Luca Imeri, Antonio Semi, Hugo Estrella, Giovanni Barberi Squarotti, Giovanni Levi, Francesco Bausi, Patrizia Tosini, Silvia Berti, Alessandra Tarquini, Bruna Soravia, Tullio Della Seta, Anselmo Calò, i quali stigmatizzano "l’utilizzo improprio, a scopo denigratorio e insultante, dell’aggettivo ‘sionista’: il sionismo non è sinonimo di Netanyahu, ma movimento di emancipazione del popolo ebraico, con un forte radicamento nel pensiero democratico e socialista".

Gab.Mas.