Proteste e derby Autunno caldo per la questura

di Enrico Mattia Del Punta

PISA

"Le ragioni alla base di queste proteste sono ragioni che tutti condividiamo. I modi, purtroppo, a volte non sono in linea con la normativa vigente e quindi siamo costretti a muoverci con iniziative in questo senso". Così il questore di Pisa, Salvatore Barilaro, è intervenuto a margine dell’iniziativa di donazione di sangue organizzata in occasione della Giornata mondiale del migrante dalla questura, commentando la protesta di lunedì scorso che ha visto migliaia di manifestanti pro-Palestina occupare per quasi un’ora la superstrada Fi-Pi-Li.

Per Barilaro il bilancio della manifestazione resta positivo, soprattutto se confrontato con i problemi di ordine pubblico registrati in altre città. "C’è la necessità – ha spiegato il questore a La Nazione – di chiarire ruoli e compiti di chi ha organizzato l’invasione della superstrada. Posso dire comunque, con molta serenità, che faremo necessariamente una trasmissione di atti all’autorità giudiziaria perché valuti eventuali condotte illecite. Sono molto tranquillo anche perché, con quelle potenzialità e con quei numeri, è stata una giornata positiva".

Un autunno che tuttavia si preannuncia molto caldo sul fronte dell’ordine pubblico, e che metterà la questura sotto sforzo per gestire le future proteste annunciate, ma anche il derby casalingo del Pisa Sporting Club contro la Fiorentina di domenica, con l’incognita tifoseria organizzata viola che ha annunciato la diserzione dallo stadio, senza che sia chiaro se alla fine si presenteranno in città.

"Ancora non abbiamo i dettagli dell’impegno perché aspettiamo una serie di tavoli del comitato provinciale e tavoli tecnici che affronteranno l’argomento – ha detto Barilaro –. In linea di massima siamo abbastanza sereni, confidiamo sull’intelligenza delle persone e aspettiamo ovviamente i tifosi della Fiorentina con le limitazioni che l’Osservatorio ha imposto. Ovviamente, da quando è iniziata la Serie A, purtroppo si è abbassata la godibilità della città per il cittadino comune che si trova in difficoltà in una giornata campale sotto il profilo dell’ordine pubblico". Inoltre, il questore ha elogiato il comportamento della tifoseria pisana: "Vorrei ricordare ancora una volta che finora i tifosi del Pisa hanno dimostrato un livello di maturità e di intelligenza non comune, rispetto anche a un percorso della squadra non felicissimo. Per questo confido nella serietà e nella loro capacità di non reagire ad eventuali provocazioni".