Rifiuti Via alla misurazione dell’indifferenziato. Primi test a Porta a Lucca

Addio porta a porta per l’indifferenziata anche a Porta a Lucca ovest: a ottobre partirà una sperimentazione per i nuovi cassonetti per i rifiuti non differenziati. Tra una decina di giorni infatti nel quartiere saranno installati i contenitori stradali ad accesso controllato e bocca volumetrica da 40 litri e dalla raccolta a domicilio si passerà ai cassonetti intelligenti tramite tessera, che sarà distribuita ai cittadini iscritti alla Tari. Nel dettaglio, saranno collocati 22 nuovi cassonetti per la raccolta indifferenziata accanto alle campane per il vetro già presenti in: via Della Pura (1), via A. Pisano (1), via Collodi (1), via Fratelli Rosselli (1), via Falcone (1), Viale G. Pisano (4), via Roques (2), via Gobetti (2), via da Camaino (3), via T. Pisano (1), via XXIV Maggio (5).

I cassonetti intelligenti, peraltro, potranno essere aperti anche tramite smartphone, oltre che con la tessera, scaricando l’app Sigma Geofor e inserendo le credenziali in essa riportate. I bidoni condominiali per i rifiuti indifferenziati verranno rimossi e i mastelli unifamiliari non verranno più raccolti; per le utenze unifamiliari verrà sospeso il ritiro di pannolini e pannoloni che verranno conferiti nel bidone stradale. Sarà possibile conferire i rifiuti indifferenziati a qualsiasi ora e giorni con la sola attenzione di ridurre il numero dei conferimenti. Saranno attivati controlli capillari sulla raccolta differenziata sia di utenze condominiali che unifamiliari per evitare abbandoni di indifferenziato. La sperimentazione interesserà inizialmente 1690 utenze regolarmente iscritte alla Tari, di cui 1538 utenze domestiche, 152 non domestiche, nelle vie: Largo Duca D’Aosta, via A. Pisano, via Della Pura, via da Barga, Biduino, Di Pietro, Salvestroni, Collodi, Chiesa, Don Pessina, Toti, Colorni, Fratelli Rosselli (dal civico 27 al civico 39; dal civico 30 al civico 42), Filzi (dal civico 43 al civico 67; dal civico 26B al civico 54), Gamerra, Roques, Di Michele detto il Gera, Martiri delle Ardeatine, Monte Grappa, Nazario Sauro (dal civico 35 al civico 53; dal civico 30 al civico 44), Gentileschi, Consani, Piero, IV Novembre, Tani, Slataper Scipio, Martini, Galimberti Tancredi detto Duccio, Di Camaino, T. Pisano, Rindi (solo i numeri pari), XXIV Maggio (dal civico 1 al civico 133; dal civico 2 al civico 64) e viale G. Pisano. Inoltre, martedì alle 17.30, nell’aula PN3 del Polo Porta Nuova si terrà un’assemblea pubblica per informare i cittadini. Per la consegna delle tessere, i punti saranno via Rindi angolo via Gobetti; via da Camaino accanto alla Cama; via Falcone angolo via Consani. Il calendario sarà reso disponibile in seguito. "La sperimentazione – dice l’assessore all’ambiente Giulia Gambini – consentirà di comprendere i volumi prodotti con la nuova tipologia di tariffazione che risponde al principio di equità: chi produrrà meno indifferenziato pagherà meno. Il principio di questo tipo di tariffazione, che sarà introdotto nel territorio del Comune di Pisa, è ldi andare a premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini che effettuano una migliore e maggiore differenziazione dei propri rifiuti".