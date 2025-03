‘Troppo difficile parcheggiare’, così Pisa finisce nella lista nera

Pisa, 28 marzo 2025 – La zona dell’aeroporto di Pisa è diventata un’area critica dove trovare un posto auto senza prenotazione è quasi impossibile. A dirlo è un’analisi di mercato condotta da Parclick.it, l’app di prenotazione di parcheggi che ha inserito Pisa nella sua classifica nazionale delle città in cui parcheggiare è più complicato.

Trovare un posto auto nelle grandi città italiane sta diventando sempre più una sfida. È quanto emerge dall’analisi di Parclick, che ha inserito nella top five delle città italiane “dove parcheggiare sarà più difficile nel 2025”: Venezia, Roma, Bologna e Firenze. Anche la città della Torre Pendente figura tra le aree maggiormente colpite dall’emergenza parcheggio, seppur limitatamente alla zona dell’aeroporto Galileo Galilei.

“Anche gli aeroporti italiani sono diventati aree critiche dove trovare un posto senza prenotazione è quasi impossibile – si legge nel rapporto –. Secondo i dati di Parclick.it, gli aeroporti con la maggiore domanda di parcheggio nel 2025 saranno Milano-Malpensa e Bologna-Guglielmo Marconi (i più richiesti), seguiti da Bergamo-Orio al Serio, Roma-Fiumicino, Venezia-Marco Polo, Pisa-Galileo Galilei, Bari-Palese, Napoli-Capodichino, Milano Linate e Verona-Villafranca”.

Le difficoltà si acuiscono nei periodi di alta stagione. La questione dei parcheggi nei quartieri San Giusto e San Marco non è nuova: con l’aumento dei passeggeri dell’aeroporto nel 2024, oltre 5 milioni, sono numerose le segnalazioni raccolte anche da La Nazione sui disagi vissuti dai residenti e dai lavoratori della zona sud di Pisa. Il problema diventerà ancora più urgente con la realizzazione del nuovo terminal, che secondo le previsioni di Toscana Aeroporti potrebbe accogliere tra i 6 e i 7 milioni di passeggeri annui.

“Le strisce blu costano meno rispetto ai parcheggi dell’aeroporto, per cui molti preferiscono lasciare l’auto nelle vie del quartiere” aveva denunciato una residente, evidenziando come siano numerose le vetture che, soprattutto nei fine settimana, vengono lasciate anche per mesi nei parcheggi del quartiere da chi parte dall’aeroporto di Pisa.

Sempre secondo un altro studio condotto da Parclick.it, sei automobilisti su dieci ritengono che in città ci siano troppi pochi parcheggi e il 70% degli intervistati crede che un aumento degli stalli disponibili aiuterebbe a ridurre le emissioni di CO2, evitando il traffico generato da chi cerca a lungo un posto libero.