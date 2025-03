Chiuso il parcheggio abusivo: "Era una situazione scandalosa"

È stato chiuso il parcheggio abusivo in via San Giusto a pochi passi dall’aeroporto di Pisa, Galileo Galilei. Ad annunciarlo è l’assessore del comune di Pisa, Paolo Pesciatini in un question time ieri in consiglio comunale, del capogruppo di Diritti in comune, Ciccio Auletta. La vicenda risale a gennaio scorso quanto in prima commissione era emerso che il parcheggio Aeroporto Pisa Park in via San Giusto benché abusivo fosse ancora in attività. "Con atto numero 513 del 10 marzo 2025 – ha comunicato Pesciatini all’aula -, è stato emesso provvedimento inibitorio di cessazione immeditata dell’attività in questione".

Quel parcheggio era attivo secondo il capogruppo Auletta da almeno 10 anni. "Una situazione semplicemente scandalosa – ha spiegato -, che si protrae da anni e anni, mostra che il sistema di controlli dell’amministrazione comunale è assolutamente inadeguato. Infatti, questa società dal 2013 ad oggi è stata sempre pienamente funzionante, realizzando ricavi importanti in una zona altamente remunerativa come è quella dell’aeroporto, senza mai essere in possesso della SCIA; il Comune, infatti, aveva dato parere negativo al suo rilascio prima nel 2013 e nuovamente nel 2024 poiché questa area è a destinazione agricola".

"Come è possibile -ha continuato Auletta -, che su una area di 900 metri quadrati un parcheggio funzioni abusivamente per oltre 10 anni senza nessun intervento che ne inibisca il funzionamento? Come hanno funzionato in questi dieci anni i controlli su questa area o, meglio, come non hanno funzionato?" sono le domande che fa il consigliere della sinistra radicale.

L’ispezione della polizia municipale effettuata l’11 febbraio scorso aveva infatti al momento del sopralluogo riscontrato un’attività di rimessa veicoli in pieno esercizio, fruita pressoché esclusivamente dai viaggiatori della vicina aerostazione civile.

"Questo – ha concluso Auletta -, è solo l’ennesimo caso, particolarmente clamoroso, di attività di parcheggio irregolari in zona aeroporto che sono emerse grazie anche alle nostre iniziative. Andremo fino in fondo perché non si ripetano simili conclamate situazioni di illegalità".

