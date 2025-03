Arrivano 1.6milioni di euro per i parcheggi a San Giuliano: ecco la mappa degli interventi

San Giuliano Terme, 19 marzo 2025 - Il comune di San Giuliano Terme è riuscito ad ottenere importanti risorse da parte della Regione Toscana, dopo aver vinto un apposito bando, per la realizzazione di parcheggi intermodali nelle frazioni di Pontasserchio e Patrignone. Per Pontasserchio il progetto comprende una serie di lavorazioni per la valorizzazione e il recupero dell’area adibita a parcheggio del Parco della Pace, uno spazio a supporto al centro abitato di Pontasserchio, dei fruitori del parco in orario diurno, delle scuole e dei vari eventi organizzati dall’amministrazione comunale. L'intervento interessa l'area pubblica del più ampio complesso, vincolato dalla Soprintendenza, di villa Mazzarosa Prini Aulla, ovvero quella dell'attuale parcheggio sterrato. Il lotto dei lavori confina a nord con la strada provinciale numero 30 del lungomonte (la via Di Vittorio), che lo divide dal resto del Parco, mentre sui tre restanti lati è presente l’antico muro di cinta della villa. Di seguito vengono sintetizzate le principali fasi di progetto che si intende realizzare a Pontasserchio: pavimentazione drenante ecosostenibile; un nuovo impianto elettrico di alimentazione e di pubblica illuminazione e videosorveglianza; spazi verdi e alberature; stalli dedicati alla ricarica di veicoli elettrici; predisposizione di postazioni per il bike sharing; “stalli rosa”, stalli per il posteggio di scuolabus e per utenti disabili; un punto per l’acqua potabile; di panchine e arredo urbano; il recupero del muro perimetrale esistente. Anche nella frazione di Patrignone si provvederà a lavorazioni per la valorizzazione e il recupero di un'area inutilizzata sulla quale saranno realizzati: pavimentazione drenante ecosostenibile; un nuovo impianto elettrico di alimentazione e di pubblica illuminazione e videosorveglianza; spazi verdi e alberature; stalli dedicati alla ricarica di veicoli elettrici; predisposizione di postazioni per il bike sharing; “stalli rosa” e stalli per il posteggio di utenti disabili; un punto per l’acqua potabile; di panchine e arredo urbano; il recupero del muro perimetrale esistente. Si tratta di circa 250 stalli complessivi, tra Pontasserchio e Patrignone, ad esclusione delle postazioni bikesharing che tali non possono essere considerate. Gli spazi saranno dotati di aree a verde e alberature. "Si tratta di un'infrastruttura molto attesa dai cittadini di Pontasserchio e dei fruitori della zona, oltre che dai cittadini di Patrignone - afferma l'assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli -. La proposta progettuale prevede infatti, per Pontasserchio, la riqualificazione di tutta l’area sterrata al fine di recuperarla e creare una nuova zona parcheggi riqualificata e nettamente più funzionale, ponendo attenzione alla sostenibilità, all'inclusività e alla fruibilità sociale, fattori importanti che vogliamo garantire al futuro spazio che sarà indubbiamente valorizzato; mentre per Patrignone si andrà a recuperare un'area acquisita nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale dove sorgerà l'area di sosta e un parco pubblico. Un ringraziamento va all'ufficio lavori pubblici per aver lavorato al progetto ottenendo l'importante risultato". "Un investimento da 1,6 milioni di euro per due infrastrutture che serviranno importanti luoghi del nostro territorio - afferma il sindaco Matteo Cecchelli -, rafforzando la riqualificazione degli spazi e l'intermodalità con un quadro economico da 1,235 milioni a Pontasserchio, dove già sorge il parcheggio intermodale di piazza Giovanni XXIII e creando un nuovo spazio intermodale e un parco pubblico a Patrignone per un quadro economico di 365mila euro. Proseguiamo per rendere il nostro territorio maggiormente attrezzato possibile alle varie mobilità e per rendere più confortevole e agevole la viabilità e i servizi all'utenza, guardando al rispetto dell'ambiente grazie alla creazione di nuovi spazi verdi e all'uso di materiali che agevolino la sostenibilità come le pavimentazioni drenanti".