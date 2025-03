Messo in sicurezza e riaperto alle auto il parcheggio di via del Fienilaccio

Messo in sicurezza e completamente riqualificato, il parcheggio pubblico di via del Fienilaccio è stato restituito alla comunità di Castelmaggiore. L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale di Calci a seguito di un movimento franoso in area soggetta a vincolo idrogeologico, ha portato alla rimessa a nuovo dell’area di sosta, prima con il consolidamento strutturale del versante e dopo con la riorganizzazione dell’illuminazione pubblica e del verde urbano. Interventi per i quali sono stati investiti oltre 200mila euro, 135mila dei quali da finanziamenti Pnrr ed i restanti garantiti dal Comune di Calci, che ha posto particolare attenzione anche all’inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, caratterizzato dai tipici muretti a secco dei terrazzamenti olivati.

La messa in sicurezza del parcheggio, su due livelli, è oggi assicurata da un muro a retta in cemento armato rivestito in pietra, e dal nuovo sistema di regimazione delle acque meteoriche. "Prima di tutto - ha detto il sindaco Massimiliano Ghimenti, appena tagliato il nastro - ringrazio i cittadini e le cittadine di Castelmaggiore, per la pazienza con cui hanno affrontato la durata di questi lavori, che dopo mesi di inevitabili disagi restituiscono loro un’area di sosta indispensabile, strategica, messa in sicurezza e anche bella da vedere". L’assessora ai lavori pubblici, Valentina Marras ha voluto ringraziare progettisti, ditte coinvolte nelle lavorazioni e uffici comunali, che in sinergia hanno saputo affrontare e superare le non affatto banali sfide logistiche che si sono presentate durante le varie fasi del cantiere, data la particolare ubicazione dell’area". "Adesso - ha aggiunto Ghimenti - il nostro impegno sarà coprire l’area con la videosorveglianza. Intanto è stata fatta la predisposizione, e l’ufficio Polizia Municipale sta lavorando a tutti gli altri aspetti per procedere non appena materialmente possibile". Presenti al taglio del nastro anche il presidente del consiglio comunale, Angelo Mignosa, la vicesindaca Valentina Ricotta, l’assessore Luca Fanucci, alcuni consiglieri comunali, personale dell’Ufficio Lavori Pubblici, il progettista Ignazio Bulgarella e i responsabili delle ditte (Toni Luigi ed Arteinpietra) che hanno eseguito i lavori.