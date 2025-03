Sosta multipiano in via Derna. Arrivano i soldi dalla Regione. Nuovo parcheggio da 2,5 milioni

Nella provincia di Pisa arrivano 5 milioni per realizzare dei nuovi parcheggi per quasi 400 auto. È la decisione della Regione Toscana, che ha finanziato la realizzazione di parcheggi stanziando precisamente 4 milioni e 830 mila euro per quattro comuni della nostra provincia che hanno vinto l’apposito bando. Nello specifico, i fondi arriveranno nel pisano a Pisa e San Giuliano Terme e anche in Valdera a Casciana Terme Lari e Terricciola, che riceveranno i finanziamenti per realizzare i nuovi posti macchina. Una misura che il governatore Eugenio Giani rivendica con soddisfazione, spiegando che "con i fondi a loro disposizione i comuni realizzeranno – è il commento del presidente della Regione Toscana e dell’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli - opere attese dai cittadini e capaci di decongestionare la mobilità nei centri urbani. Inoltre, con questo stanziamento verrà agevolata l’intermodalità tra gomma e ferro e la possibilità di realizzare opere di riqualificazione urbana". "Questi ingenti finanziamenti (per tutta la Toscana sono stati stanziati 26,4 milioni di euro) vanno a sommarsi ai circa 18 milioni di euro che abbiamo erogato nel 2024, destinandoli - concludono il governatore e l’assessore alle infrastrutture - a 21 comuni toscani che hanno così potuto iniziare i lavori per realizzare i loro progetti".

Partiamo da Pisa, dove è stato effettuato lo stanziamento maggiore di fondi dalla Regione Toscana. Si tratta di ben 2,5 milioni di euro che verranno impiegati nella realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano da 60 posti auto e 6 posti moto a cavallo tra via Derna e via Nicola Pisano, nel quartiere di Santa Maria.

Soldi in arrivo anche nel comune termale del pisano, dove arriveranno 1,6 milioni di euro per realizzare parcheggi in varie aree di tutto il territorio di San Giuliano Terme, con i quali andranno a creare un totale di 218 posti auto. Spostandosi verso la provincia, nell’altro comune termale di Pisa sono stati destinati 600mila euro per un nuovo parcheggio pubblico a Perignano, nel territorio di Casciana Terme Lari, che sorgerà in via Sandro Pertini e darà spazio a 86 automobili. Infine, a Terricciola va un finanziamento di 130mila euro che il Comune impiegherà per un intervento di riqualificazione urbana attraverso la realizzazione di un parcheggio pubblico da 31 posti auto adiacente al parco comunale.