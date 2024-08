Operatore della Grafica Multimediale: corso gratuito in partenza nella sede di CNA Pisa

Pisa, 12 agosto 2024 - Professionisti che operano nel processo di produzione grafica capaci di realizzare file grafici, video e animazioni per la creazione di prodotti multimediali. In partenza, nella sede della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA) di Pisa, il corso – rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni non compiuti - “operatore della grafica multimediale”, il Progetto di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che permette l’assolvimento dell’obbligo scolastico e, al contempo, rilascia una qualifica professionale. Il corso, totalmente gratuito, si svolgerà nella sede di CNA Pisa (via Carducci, 39, Ghezzano) e si compone di circa 2000 ore di formazione, per buona parte pratica, a cui si sommano 400 + 400 ore di stage annuali, a partire dal secondo anno, presso ditte del settore grafico. Sono inoltre previste uscite didattiche mirate, tra cui, ad esempio, la partecipazione al Lucca Comics & Games. I giovani corsisti, durante il percorso formativo, impareranno a utilizzare software professionali per il trattamento delle immagini e per la realizzazione di prodotti grafici (video, immagini, animazioni 3D, ecc.) per la creazione di prodotti multimediali; il percorso prevede inoltre un'interessante curvatura sulle tecnologie per il gaming e per la realtà virtuale. La didattica non prevede compiti a casa, ma la partecipazione attiva al percorso formativo, con il sostegno di docenti formati, professionisti del settore e tutor. Al termine del percorso, le allieve e gli allievi – che avranno a disposizione strumenti quali visori, fotocamere, tavolette grafiche e pc - saranno capaci di realizzare prodotti grafici digitali e/o stampati (compresa impaginazione e settaggio degli strumenti di stampa), video, prodotti multimediali, videogiochi e animazioni per la realtà virtuale. Un corso, dunque, che mira ad avvicinare ancora di più i giovani al mondo del lavoro ancor prima che finisca il percorso scolastico, apprendendo abilità molto utili per vivere con maggiori capacità e coscienza i percorsi futuri. Il prossimo 4 settembre, a partire dalle 9.30, nella sede di CNA Pisa, l’agenzia formativa Copernico ha organizzato un open day durante il quale verranno illustrati i dettagli del percorso, e verrà realizzata un'esperienza didattica simulata. Per info e contatti: Francesca Laura Suraci telefono 050 876367