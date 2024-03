Oltre 300 judoka a Pisa per la "Judo Excellence"

Un tatami di 800 metri quadri è pronto ad accogliere gli oltre 300 gli atleti provenienti da tutta Italia che si sono presentati al Palazzetto dello sport "Sergio Carlesi" per partecipare allo stage “Judo Excellence”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pisa, ha preso il via ieri, mercoledì 27 marzo, e si concluderà sabato 30 marzo. A condurre le lezioni sono due “ospiti d’eccezione”: Flavio Canto, ex judoka brasiliano 3º classificato ai Giochi Olimpici di Atene e atleta plurimedagliato ai Campionati Panamericani, e Jenny Gal, ex judoka olandese 3ª classificata ai Giochi Olimpici di Atlanta e vice campionessa mondiale Chiba 1995, 4 volte medagliata ai Campionati Europei. «Un appuntamento – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa – che dal punto di vista sportivo è caratterizzato da un livello tecnico altissimo e che vede la partecipazione tra gli altri della Nazionale Italiana Juniores, del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e di altri atleti molto competitivi a livello nazionale ed internazionale, tra cui diversi campioni del mondo e campioni europei juniores. L’iniziativa è ospitata all’interno del Palazzetto dello Sport di Barbaricina che fino a non molto tempo fa versava in uno stato di abbandono, con impianti vetusti e non più funzionanti e con una capienza ridotta a soli 100 posti, aspetti che ne limitavano fortemente l’utilizzo da parte delle società sportive. Un impianto che come Amministrazione Comunale abbiamo provveduto in questi anni a riqualificare e rimettere a norma grazie ad ingenti investimenti e con una serie di interventi, che hanno riguardato l’adeguamento degli spazi e dei locali, l’impiantistica, l’acustica e la realizzazione di un bar esterno, che hanno consentito all’impianto di tornare ad essere usato massivamente e di tornare alla sua massima capienza originaria di oltre 1200 spettatori. In totale – conclude l’assessore - sono 300 gli atleti che stanno prendendo parte all’iniziativa. Significa circa 500 persone, considerando staff e accompagnatori, che per tre giorni trovano alloggio nelle strutture ricettive del Comune e che quindi rappresentano un volano per l’economia del nostro territorio». Lo stage “Judo Excellence” è organizzato da Fabio Barni (plurimedagliato ai campionati assoluti di Judo, atleta azzurro per oltre 12 anni, tecnico nazionale italiana under 18 e titolare di Accademia Prato) e Giorgio Vismara (ex direttore tecnico della nazionale svizzera di Judo, ex tecnico della nazionale italiana, 3º ai Campionati del Mondo di judo svoltesi a Barcellona, vice Campione d’ Europa 1991, 3º classifcato ai Campionati Europei nel 1989 e nel 1992), con il patrocinio del Comune di Pisa.