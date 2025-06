Notte dei Giganti a Peccioli: successo per l'Eco Run tra natura e sport

Tutto esaurito per la settima edizione della Notte dei Giganti, l’attesissima “Eco Run” sotto le stelle, che ha trasformato il borgo di Peccioli in un palcoscenico di emozioni, natura e sport. Un evento magico, capace di unire oltre mille partecipanti in una serata indimenticabile.

Dalla spettacolare terrazza panoramica sospesa sulla vallata, il colpo d’occhio sabato sera era da togliere il fiato: in lontananza, le frontali accese dei podisti hanno disegnato un lungo, incantato serpentone di luce tra le colline, un fiume luminoso in movimento che ha acceso i sentieri bianchi della campagna toscana. Il via è stato dato dall’anfiteatro Fonte Mazzola, dominato dalla presenza maestosa del Gigante di vetroresina e cemento, simbolo di un evento che intreccia mitologia, arte e spirito sportivo.

Più di 1000 atleti hanno preso parte alla prova agonistica, affiancati da centinaia di appassionati impegnati nei percorsi ludico-motori. Tre i tracciati previsti, tutti completamente su strade bianche: 14 km per i competitivi, 10 e 7 km per chi ha voluto vivere la corsa in modo più rilassato, immersi nel paesaggio e nella magia del tramonto. Organizzazione impeccabile, con elevati standard di sicurezza e assistenza lungo l’intero tracciato, che ha ricevuto ampi consensi da parte dei partecipanti.

L’arrivo, tra applausi ed emozioni, si è consumato sulla terrazza a sbalzo del “Palazzo Senza Tempo”, nel cuore del centro storico di Peccioli, sigillando una serata che resterà impressa nella memoria di tutti i presenti. Il servizio fotografico, a cura della ETS Regalami un Sorriso, è stato come sempre indicizzato per la ricerca delle immagini tramite numero di pettorale, offrendo così a ogni partecipante il ricordo visivo di una notte da Giganti.