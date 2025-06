"No al declassamento del Galilei". Altolà del sindaco Conti al Governo

di Gabriele Masiero

PISA

Altolà del sindaco Michele Conti all’ipotesi di declassamento antincendio dell’aeroporto di Pisa. "La notizia del declassamento alla settima categoria Icao - avverte il primo cittadino - ha sollevato timore e preoccupazione per gli effetti che la riduzione del personale dei vigili del fuoco potrebbe avere nel garantire la sicurezza all’interno di un sistema aeroportuale complesso in cui coesistono aeronautica militare e traffico aereo civile. Non possiamo accettare che decisioni di questa portata vengano prese senza il minimo coinvolgimento da parte del Comune". E il destinatario del messaggio è direttamente il Governo, dello stesso colore politico dei partiti che governano la città, ma verso il quale il sindaco non fa sconti e dice: "Il Galilei è e deve rimanere infrastruttura strategica per la città, per la regione Toscana e il tutto il Centro Italia". Conti, infatti, esce allo scoperto e chiede "pubblicamente al Governo, con il quale sono in corso le doverose interlocuzioni istituzionali, di intervenire per tutelare la sicurezza dell’infrastruttura e di tutto il territorio coinvolto dal sistema aeroportuale, trovando soluzioni concertate tra i ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché sia ristabilita la precedente categoria Icao e sia riconosciuta l’importanza dello scalo pisano, la principale porta d’accesso della Toscana". Sul tema nei giorni scorsi era intervenuta già la vicesegretaria regionale di Forza Italia e consigliera comunale, Raffaella Bonsangue, che aveva incontrato a Roma il sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti, Tullio Ferrante, rappresentandogli le preoccupazioni del suo partito e del territorio e aveva incassato la promessa di "un impegno diretto e personale" dello stesso sottosegretario per scongiurare il rischio di declassamento.

Anche perché il "Galilei" continua a crescere: e a maggio ha continuato la sua striscia record superando i 591 mila passeggeri con un incremento del 10,1% sul 2024. Il risultato positivo, fa sapere Toscana Aeroporti, "è stato trainato dal forte aumento sia dal segmento di traffico commerciale nazionale (+27,4%) che da quello internazionale (+6,5%): a maggio, Londra si conferma la rotta più utilizzata, seguita da Tirana, Palermo, Catania e Bruxelles. Lo scalo pisano ha già superato la soglia dei 2 milioni di passeggeri complessivamente transitati nei primi cinque mesi del 2025, registrando una crescita dell’11,4% rispetto al medesimo periodo del 2024.