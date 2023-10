Si ferma con l’auto e si accascia sul volante. Muore giovane padre

Cascina (Pisa), 10 ottobre 2023 – Aveva 29 anni e da poco era diventato padre di una bambina. E’ morto in strada dopo aver accusato un malore a bordo della propria auto. La vittima si chiamava Arben Sakip Zeka, originario di Rahovec, in Kosovo, ma viveva a Cascina e lavorava come addetto nel settore edile. Il fatto è accaduto in via Longo, dove il giovane, una volta avvertito il malore, si è fermato e si accasciato.

Era salito a bordo della propria auto da poco, ma è rimasto immobile sul sedile di guida. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata l’autista di uno scuolabus che transitava alle sue spalle, ma i tentativi di rianimarlo, una volta chiamati i soccorsi, sono stati vani. Il primo a soccorrerlo sarebbe stato un medico che abita nelle vicinanze, ma quando è arrivata l’ambulanza con il medico a bordo il cuore del giovane aveva già smesso di battere. La causa sembra un infarto.

La moglie, una volta capito cosa era accaduto, ha accusato un lieve malore. Arben era molto conosciuto a Cascina ed era particolarmente apprezzato all’interno della comunità kosovara, che nella zona è molto numerosa. La salma è già stata restituita alla famiglia per i funerali che si svolgeranno con rito civile.