Malore alla guida, paura per un sessantenne sull’A1

Arezzo, 10 ottobre 2023 – Si è sentito male mentre era alla guida del suo mezzo pesante e per questo è stato necessario intervenire con il defibrillatore. Paura ieri sera lungo l’autostrada A1, tra i caselli di Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma.

I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti al km 362 in direzione sud per soccorrere un autista di un mezzo pesante, un uomo di 60 anni, colpito da arresto cardiaco. L'uomo, dopo essere stato defribillato tre volte, è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto erano presenti i sanitari con l'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, l'automedica di Arezzo e gli agenti della Polizia Stradale.