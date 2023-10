Scontro fra due mezzi pesanti, lunga coda sulla A1

Firenze, 9 ottobre 2023 – Incidente tra due mezzi pesanti sull’Autostrada del Sole A1 nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi, in direzione di Firenze. L’incidente è avvenuto intonro alle 13,30 all'altezza del km 414.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Il traffico, incanalato su una sola corsia, ha risentito dell’incidente con code e rallentamenti per un tratto di circa 11 chilometri.

A chi è diretto verso Firenze è consigliato di uscire a Fabro, seguire per Fabro Scalo poi per Ponticelli e per Chiusi Scalo e infine rientrare in autostrada a Chiusi. Per lunghe percorrenze dirette verso Firenze uscire a Orte, prendere la E45 verso Perugia e rientrare sulla A1 a Valdichiana.