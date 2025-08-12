Il Ponte oltre la politica

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente porto LivornoMeteo ToscanaCaro spiaggePranzo in spiaggiaEstate a PrincipinaVersilia
Acquista il giornale
CronacaSi tuffa nel lago e scompare. Muore studente di 21 anni, frequentava l’Università di Pisa
12 ago 2025
REDAZIONE PISA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. Si tuffa nel lago e scompare. Muore studente di 21 anni, frequentava l’Università di Pisa

Si tuffa nel lago e scompare. Muore studente di 21 anni, frequentava l’Università di Pisa

Il giovane era in gita in Abruzzo con il fratello e alcuni amici, si è tuffato in acqua poco dopo pranzo e non è più riemerso. Probabilmente a causa di una congestione

Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco (Foto di repertorio)

Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco (Foto di repertorio)

Per approfondire:

Pisa, 12 agosto 2025 – Una gita con gli amici si è trasformata in tragedia. Uno studente di 21 anni dell'università di Pisa, è morto dopo essere annegato nel lago Sinizzo, a San Demetrio ne' Vestini, in provincia dell'Aquila. Il giovane, secondo le prime informazioni, è di nazionalità tunisina. Da una prima ricostruzione dei fatti emerge che il giovane era in vacanza con il fratello e alcuni amici, si è tuffato in acqua poco dopo pranzo e non è più riemerso, probabilmente a causa di una congestione. La dinamica e le cause sono in corso di accertamento. 

sommozzatori vigili del fuoco
Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco (Foto di repertorio)

La tragedia è accaduta sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco con sommozzatori, forze dell'ordine e carabinieri. A giugno un giovane pakistano residente all'Aquila, Rahmat Hussain, 21 anni, era annegato nello stesso lago.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata