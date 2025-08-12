Si tuffa nel lago e scompare. Muore studente di 21 anni, frequentava l’Università di Pisa

Pisa, 12 agosto 2025 – Una gita con gli amici si è trasformata in tragedia. Uno studente di 21 anni dell'università di Pisa, è morto dopo essere annegato nel lago Sinizzo, a San Demetrio ne' Vestini, in provincia dell'Aquila. Il giovane, secondo le prime informazioni, è di nazionalità tunisina. Da una prima ricostruzione dei fatti emerge che il giovane era in vacanza con il fratello e alcuni amici, si è tuffato in acqua poco dopo pranzo e non è più riemerso, probabilmente a causa di una congestione. La dinamica e le cause sono in corso di accertamento.

Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco (Foto di repertorio)

La tragedia è accaduta sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco con sommozzatori, forze dell'ordine e carabinieri. A giugno un giovane pakistano residente all'Aquila, Rahmat Hussain, 21 anni, era annegato nello stesso lago.