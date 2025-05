Morto Carlo Battini, ex presidente del Pisa

Pisa, 15 maggio 2025 – Addio a Carlo Battini, l’ex presidente del Pisa Sporting Club è morto oggi, 15 maggio. Dopo una lunga malattia è scomparso all’età di 86 anni. A darne notizia è stato lo stesso club con una nota: “Il Pisa Sporting Club esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Battini, presidente del sodalizio Nerazzurro dal 2009 al 2015. Sotto la sua presidenza la società si rilancia dopo il secondo fallimento della sua storia tornando immediatam ente nei professionisti e sfiorando la promozione in Cadetteria nella stagione 2012-2013. Il presidente Giuseppe Corrado a nome della Società tutta esprime le più sentite condoglianze alla figlia Carla, ai nipoti e a tutta la famiglia Battini”.

Decine i messaggi e i ricordi che si susseguono sui social per l’ultimo saluto a una figura di riferimento per la città e non solo. Battini era molto noto in tutto il Comprens orio del Cuoio: impegnato attivamente nel calcio dilettantistico fin dagli anni Sessanta quando per la prima volta rilevò la Cuoiopelli di Santa Croce sull’Arno con una cordata di imprenditori locali.

Battini, riferimento nel mondo dello sport toscano, e imprenditore di successo. E’ stato presidente della Transitaly, una delle società di primo piano nel settore dei trasporti internazionali e della logistica, legata principalmente al trasporto della merce nel settore conciario. Imprenditore illuminato e lavoratore instancabile finché ha potuto ha operato con lungimiranza e passione anche in altri settori commerciali come l’azienda agricola Belvedere di Terricciola che era diventata anche il buen retiro di famiglia.