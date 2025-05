Pisa in A, la grande festa: all’Arena l’abbraccio tra giocatori e tifosi, invasione di campo

Pisa, 4 maggio 2025 – Una festa attesa 34 anni, che non ha la minima intenzione di scemare o placarsi, anzi. Pisa si è trovata, alle 16.58 di questo 4 maggio, meravigliosamente in Serie A, lasciandosi andare ad una gioia incontenibile ed irrefrenabile. Ogni piazza, strada o vicolo della città è stato letteralmente invaso da bandiere e sciarpe nerazzurre, con i cori per lo Sporting Club che hanno risuonato forti per ore e ore.

La matematica ha regalato la promozione ai ragazzi di Inzaghi nonostante la sconfitta sul campo del Bari, vista la contemporanea caduta dello Spezia a Reggio Emilia. Dopo la festa negli spogliatoi, la squadra è ripartita verso la Torre, per un grande abbraccio collettivo all’interno dell’Arena Garibaldi, nuovamente gremita per continuare a festeggiare.

E sulle note dei Queen, come dei veri eroi, i giocatori del Pisa sono entrati sul manto verde intorno alle ore 22, accolti da un boato incredibile di tutti i tifosi presenti. Durante il giro di campo della squadra i tifosi dalla curva hanno invaso il campo ignorando le raccomandazioni e unendosi alla festa. Prima alcune decine poi in pochi secondi la nord si è svuotata. Alcuno tifoso si arrampicano sui sostegni della porta sotto la Curva sud.