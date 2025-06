Misericordia di Cascina. Nuovi servizi e volontari. Più utenti e investimenti

La Misericordia di Cascina si prepara al cuore dell’estate e traccia un bilancio. L’assemblea per il bilancio sociale si è tenuta il 22 maggio e adesso è possibile stilare un resoconto preciso e puntuale su ciò che ha caratterizzato le attività della misericordia nell’anno passato. "Nel 2024 sono andate a regime le attività che la Misericordia di Cascina svolge nel poliambulatorio del Centro Polifunzionale per le Famiglie di Via Terracini a Cascina – spiega il governatore Emilio Paganelli – inoltre tutte le attività sanitarie accreditate sono state esercitate, offrendo le relative prestazioni alla cittadinanza. Costanti sono stati anche gli investimenti in macchinari e attrezzature, con l’obiettivo di fornire alle persone prestazioni diagnostiche di elevata qualità, tra cui un nuovo mammografo digitale, fondamentale per l’attenzione alla prevenzione, e un nuovo Ortopantomografo".

Numerose sono le attività che la Misericordia compie quotidianamente, e tra i soggetti più importanti e significativi per il funzionamento interno non possiamo non citare i volontari. E’ proprio a loro infatti che si deve la grande capacità di azione dell’Associazione: "Sempre presenti e disponibili, riescono a coprire i servizi nei momenti di maggiore difficoltà". I volontari attivi della Misericordia sono 132 nel 2024, di cui 53 di genere femminile e 79 di genere maschile, di ogni fascia d’età. La base sociale è leggermente in aumento rispetto all’anno precedente e si attesta a 1471 soci di cui 837 di genere femminile e 634 di genere maschile. Il personale della Misericordia è composto da 51 persone di cui 8 maschi e 43 femmine, impiegati negli svariati settori, e infine nel corso dell’anno passato anche i 19 operatori di Servizio Civile Universale hanno contribuito con un importante aiuto nelle attività. Il 2024 inoltre, ha rappresentato un periodo importante per l’ulteriore ampliamento delle attività, e la struttura ha aggiunto importanti servizi di Medicina Sportiva, molto utili per gli atleti che hanno potuto fruire di visite con rilascio di certificato, oltre ad aver attivato il servizio di elettrocardiogramma sotto sforzo, a beneficio di pazienti sportivi e cardiologici.

Paganelli inoltre si dice orgoglioso "di aver ospitato a Giugno 2024 l’assemblea dei Soci delle Misericordie d’Italia, che ha visto la partecipazione di oltre 200 Misericordie da tutto il paese" e che ha reso Cascina la "capitale del movimento nazionale delle Misericordie". Non meno importanti i trasporti sociali e sanitari: nel 2024 sono stati effettuati 3182 servizi di cui 1550 di emergenza e 1362 ordinari, oltre a 1597 servizi di trasporto sociale, il tutto grazie allo straordinario aiuto dei volontari, a cui è stata fornita un’adeguata formazione attraverso l’organizzazione di corsi di Pronto Soccorso.

Infine, nel 2024 la Misericordia ha ottenuto la certificazione della parità di genere, che attesta la concreta attenzione dell’associazione a contrastare con determinazione qualsiasi forma di discriminazione di genere fra i propri dipendenti. La Misericordia di Cascina si conferma dunque per un altro anno un ottima organizzazione dedita all’assistenza e al volontariato, caratterizzata da una costante crescita e da una continua voglia di migliorarsi.