Metti il micio in vetrina. Torna il "Pisa Cat Friendly"

Questo fine settimana i gatti tornano protagonisti del centro storico con la nuova edizione di "Pisa Cat Friendly", l’iniziativa che vede protagonisti le attività commerciali e i felini di razza organizzata dall’associazione Animalissima e da Confesercenti Pisa. Tre giorni (da venerdì a domenica) intensi con il gatto assoluto protagonista attraverso incontri, seminari, mostre, proiezioni al Cinema Arsenale e, soprattutto, esposizioni delle razze più pregiate o rare nei negozi del centro storico il sabato pomeriggio.

"Una manifestazione - spiega il presidente di Confesercenti Pisa Fabrizio Di Sabatino - unica nel suo genere che attraverso la collaborazione con commercianti, veterinari, associazioni locali, il Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Pisa e appassionati di gatti, trasforma i negozi in veri e propri centri espositivi per felini di razze rare e particolari e mira a far diventare Pisa la prima città italiana ‘Cat Friendly’. Questo incontro tra il mondo felino, il commercio al dettaglio e il pubblico offre a tutti i partecipanti la possibilità di scoprire i segreti e le curiosità sul mondo dei gatti e avere consigli su come affrontarlo grazie a interventi di esperti qualificati, creando un’atmosfera vivace, coinvolgente e di interazione fra commercianti e pubblico sia locale che turistico".

"L’obiettivo - aggiunge - è di trasformare la nostra città in questi giorni in capitale italiana del mondo felino. Non a caso accoglieremo i visitatori con una card particolare che permetterà loro di accedere a monumenti ed attrazione di Pisa e del suo territorio con una scontistica dedicata questo attraverso le nostre convenzione con il Camminamento mura Pisa, la Certosa di Calci, la Rocca di Vicopisano e Bagni di Pisa". Una tre giorni che prevede venerdì dalle 15:30 alle 18:30 al centro espostivo di San Michele degli Scalzi incontro con disabili e seminari, sabato dalle 15:30 alle 19:30 allevatori da tutta Italia nei negozi del centro storico e dalle 15 alle 19 nella Sala Regia del Comune seminari con veterinari e giudici della Federazione Internazionale dei Felini. Infine domenica, sempre al centro Sms, si terrà un’ultima giornata di incontri e seminari. Durante i tre giorni di eventi, parallelamente a tutte le attività, alle 17 il Cinema Arsenale proietterà il film "La ricompensa del gatto". Per il programma dettagliato consultare il sito www.pisacatfriendly.it.

