Mercato, Gilardino attende nuovi rinforzi: "Interpreti per aumentare la qualità"

"Questa squadra richiede ancora degli interpreti da potere inserire per aumentare la qualità e il livello numerico". Riecheggiano nella testa dei tifosi le dichiarazioni rilasciate da Alberto Gilardino in conferenza stampa dopo la partita di Coppa Italia vinta ai rigori contro il Cesena. In queste prime occasioni in cui l’allenatore nerazzurro ha parlato lo ha sempre fatto nella medesima maniera, nessun reclamo, ma inviando sempre messaggi ben precisi per le sue necessità. Lo fece anche lo scorso 30 luglio, in occasione dell’amichevole vinta a Empoli. Anche in quel caso dichiarò: "So perfettamente che la squadra non è pronta: serve del ’tempo biologico’ per arrivare ai giocatori a cui abbiamo pensato. Mi auguro che nelle prossime settimane la situazione si possa sbloccare. Dobbiamo portare giocatori di livello, con minutaggio da Serie A". In quel caso il suo messaggio ebbe risposte più che immediate, dato che nei giorni subito a seguire il Pisa completò il tris di arrivi composto da Aebischer, Nzola e Juan Cuadrado, i tre innesti di maggior qualità del mercato nerazzurro. Sia chiaro, l’armonia è totale tra lo staff tecnico e la dirigenza, come ha più volte ribadito l’allenatore, anche nell’ultima occasione: "La società sa cosa ci serve, cosa può esserci utile. C’è massimo confronto quotidiano con il direttore Vaira e con l’amministratore delegato Giovanni Corrado".

Certo è che qualche movimento ancora è necessario. Basta vedere la formazione scesa in campo contro il Cesena (viziata dagli infortuni di Vural, Denoon e Lusuardi): degli undici titolari, il solo volto nuovo è stato Aebischer, per il resto si è trattata della formazione avuta da Inzaghi la scorsa stagione. Come noto, una formazione con poca esperienza in A: "Nella nostra rosa sono tantissimi i ragazzi che si affacciano per la prima volta in Serie A. Possiamo parlare di scommesse: questo è bello per me".

Intanto, per quanto riguarda il mercato in entrata è certo un innesto in difesa, con Giovanni Bonfanti, fuori dai piani di Ivan Juric con l’Atalanta. Le società stanno lavorando al prestito con diritto di riscatto. Non trovano conferme, invece, secondo quanto raccolto da La Nazione, le voci relative a un nuovo interessamento su Pasquale Mazzocchi del Napoli. Il Pisa si manterrà vigile in questi ultimi giorni di mercato per eventuali occasioni che si presenteranno nelle ultime ore, al fine di accontentare mister Gilardino. Intanto, ricordate Vignolo? Il giovane calciatore argentino, sul quale il Pisa ha messo gli occhi a inizio stagione, si è trasferito in Francia, firmando con il Tolosa che ha sborsato i 600mila euro richiesti per il cartellino per prelevarlo al Racing de Cordoba. Il calciomercato del Pisa, comunque, non è finito qui.