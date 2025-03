Maxi-ciclovia tra Pisa, Pontedera e Lucca. La progettazione definitiva entro il 30 giugno

Entro il 30 giugno terminerà la progettazione definitiva esecutiva, poi i Comuni interessati prepareranno el varianti urbanistiche necessarie per dare il via ai cantieri, con la Regione che ha già stanziato un milione di euro per il primo tratto. Sono queste le ultimissime novità della ciclovia Lucca-Pontedera che interessa anche Capannori. Finora l’ultima notizia sull’argomento era il sopralluogo con gli esponenti dei Comuni di Lucca, Capannori (partecipò l’allora assessore Giordano Del Chiaro), Buti, Bientina, Vicopisano e Pontedera, datato 5 febbraio 2024. Per la verità i primi interventi sono cominciati proprio lungo l’acquedotto del Nottolini. Occorre precisare però che il tratto tra Lucca e Capannori, chiamato "Dalle fonti alle fontane", che parte dalla stazione di Lucca, segue il tratto dell’acquedotto monumentale del Nottolini e raggiunge Capannori, era già stato finanziato dalla Regione nel 2021 con 1,15 milioni di euro e hanno riguardato la ripulitura del tracciato e gli scavi, con la successiva predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica dell’intero tratto della pista ciclo pedonale, che potrà contare su 454 punti luce, tanti quante sono le arcate del monumento voluto da Maria Luisa di Borbone e realizzato da Lorenzo Nottolini fra 1822 e il 1832. Predisposto un primo strato di asfalto nei tratti carrabili di accesso alle abitazioni, dove l’uso della pista è pedonale, ciclabile e carrabile e dove dunque è necessario prevedere un manto più resistente: questo primo strato è stato ricoperto da asfalto natura.

Previsto l’uso delle cosiddette "terre stabilizzate", un sistema nuovo che prende la terra che già si trova in loco e che verrà impastata con una resina che la renderà stabile e perfettamente utilizzabile dalle persone che si muovono a piedi, in bicicletta e da carrozzelle e passeggini. La linea ferroviaria Lucca-Pontedera fu realizzata nel 1919, distrutta dai bombardamenti nel 1944 e poi abbandonata. Il tracciato della sarà di circa 25 chilometri, e rappresenta una cerniera di collegamento tra i Comuni di Lucca, di Capannori e quelli della Provincia di Pisa. Attualmente oltre ad essere inutilizzato è abbandonato e versa in stato di degrado. Per realizzare il tratto finale si stima sarà necessario un investimento complessivo di circa 8,4 milioni di euro. Massimo Stefanini