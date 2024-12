Giulio, sapore di mare a Masterchef. Il bagnino del Grecale conquista il grembiule bianco

Pisa, 14 dicembre 2024 – Anche Pisa ha il suo grembiule bianco per la quattordicesima edizione di Masterchef Italia. E’ Giulio Valtriani, classe 1988, conosciuto sul litorale come il bagnino dello stabilimento del Grecale, gestito dalla famiglia Valtriani. Lo stabilimento balneare, che si trova nell’ultimo tratto del Lungomare di Marina di Pisa, nel 2022 trionfò al Gioco dell’estate organizzato da «La Nazione» risultando il più votato dai nostri lettori.

Giulio Valtriani (a destra) con gli altri bagnini (foto Del Punta/Valtriani)

Nel corso della prima puntata del cooking show più amato d’Italia, andata in onda giovedì sera, Valtriani ha conquistato i giudici ottenendo ben tre sì che gli sono valsi il grembiule bianco e l’ingresso a tutti gli effetti nella masterclass. Baccalà al vapore lardellato su crema di ceci con rapa fritta e cipolla in agrodolce: è il piatto presentato dal pisano, un mix di sapori che ha convinto per tecnica e delicatezza i temutissimi giudici, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, quest’anno affiancati dalla chef stellata Chiara Pavan.

Con questo piatto, dal titolo «E’ venerdì», Valtriani ha voluto fare un omaggio alla nonna. «Spero di far rivivere una ricetta della mia nonna - ha spiegato in trasmissione -. Essendo molto credente, il venerdì cucinava sempre il pesce». Unico intoppo durante l’assaggio un rametto di rosmarino aggiunto come decorazione che non ha convinto il giudice Cannavacciuolo, «perché tutto ciò che viene presentato nel piatto si deve poter mangiare».

A conquistare i giudici è stata anche la simpatia del 36enne pisano, che ha subito fatto battute sull’età e sul suo lavoro di bagnino. Valtriani è anche «uno che non sta mai con le mani in mano», come lui stesso racconta in tv: a 31 anni, infatti, ha ripreso gli studi iscrivendosi alla facoltà di scienze motorie. Nella puntata andata in onda giovedì, l’aspirante chef era accompagnato dalla fidanzata Rita che, al terzo «sì» pronunciato da Bruno Barbieri è corsa verso di lui per festeggiare l’inizio della nuova avventura. Per vedere di nuovo Giulio all’opera ai fornelli bisognerà attendere: nella prossima puntata, infatti, nuovi aspiranti chef tenteranno di convincere i giudici con i propri piatti e ottenere il tanto agognato grembiule bianco.

Dopo la tredicesima edizione del cooking show Sky Original, che si è conclusa con la vittoria della livornese Eleonora Riso, non resta da sperare che il pisano possa raccogliere il testimone portando in alto ancora una volta i sapori e le tradizioni della Toscana.