Masterchef 13, la toscana Eleonora in finale: “Il programma mi ha insegnato tanto”

Firenze, 29 febbraio 2024 – E’ alla finalissima di Masterchef 13 Eleonora Riso, la ragazza toscana che è arrivata fino in fondo allo show cooking arrivato appunto alla tredicesima edizione. Una grande emozione per Eleonora, che dice: “Masterchef mi ha insegnato tanto”.

Una concorrente diventata un vero e proprio personaggio. “Mi sento spappolata”, dice raccontando la stanchezza e la fatica fisica di queste settimane di registrazione. Antonio e Michela sono gli altri due finalisti, che affrontano con la livornese la prova finale.

A tifare Eleonora in finale in studio ci sono Elena, la sorella, e i genitori Rossella e Alessandro. La famiglia si abbraccia commossa prima dell’ultima prova. Sono momenti di sorrisi e lacrime. “E’ molto appassionata di cucina – dice il babbo – So che ha la forza fisica e mentale per poterci riuscire”.

C’è anche un portafortuna che viene dato dalla famiglia a Eleonora: “Un piccolo pesciolino con cui giocavamo da piccole”, dice la sorella Elena. “Eleonora il pensiero di dover dare di più l’ha sempre bloccata, ma spero ora che vada per la sua strada con spensieratezza e sicurezza”.

“Stasera dovete renderci felici con i nostri menu”, dicono i giudici capitanati da chef Antonino Cannavacciuolo. Il menu di Eleonora si basa su un libro che spiega un concetto giapponese, un invito a godere di ogni attimo perché è unico e irripetibile. Eleonora ha una grande passione per la cucina orientale. Porta quindi un menu intrecciato tra cucina giapponese e prodotti della tradizione della sua terra. “Voglio che i piatti siano giocosi e divertenti”, dice la concorrente. Due ore e mezzo per i concorrenti per preparare il menu della finale.

"Se tutti e tre mettono in atto ciò che hanno descritto nel menu saremo in difficoltà”, dice lo stesso Cannavacciuolo. “Cerco di non pensare ai miei genitori che sono con me in studio – dice Eleonora – ma nelle volte in cui ho cucinato per il mio babbo non sono riuscito molto ad accontentarlo”.

Tra i piatti presentati da Eeleonora, ravioli al vapore ripieni di patate aromatizzati al rosmarino e anguilla in doppia cottura laccata. "Va abbastanza bene”, dice Eleonora mentre chef Cannavacciuolo visita la sua postazione. “Ti vedo tranquilla”, dice ancora lo chef. "Forse non è un buon segno”, dice lei sorridendo. L’antipasto si chiama “Nonno umami”, per ricordare il pesce in salamoia che suo nonno confezionava. E ai giudici l’antipasto piace molto. E’ “Fiume Sacro” il nome del secondo piatto: sono i ravioli al vapore con ripieno di patate e tartare di trota.