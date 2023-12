Masterchef 13, Eleonora Riso conquista il pubblico: chi è la concorrente “fuori dagli schemi”

Firenze, 22 dicembre 2023 – Con la sua stravaganza ha già conquistato il pubblico. Stiamo parlando della concorrente di Masterchef 13 Eleonora Riso, 27 anni. Lo scorso giovedì con i suoi ravioli, soprannominati le “Vele di baccalà”, ha conquistato i tre sì dei giudici che le hanno fatto ottenere subito il grembiule bianco. Già nel corso della prima puntata Eleonora ha sorpreso tutti. Un po’ “schizzata, distratta e confusa”, come lei stessa ha dichiarato, il suo piatto è stato comunque un successo per Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo.

Ma chi è Eleonora Riso? Nata e cresciuta in un paesino della provincia di Livorno, Eleonora si è iscritta a Ingegneria Edile a Pisa e poi ad Architettura: “Ovviamente, non ho terminato gli studi. La vita universitaria mi mette ansia”, ha raccontato. Ha poi trascorso un periodo di due settimane in Francia per un’esperienza di vendemmia. Da giovanissima ha deciso di trasferirsi a Firenze e andare a vivere in mezzo alla natura acquistando una casa in mezzo al bosco. Una sorta di comune, “un coinquilinaggio” dove ognuno dà il suo apporto, così da essere autosufficienti.

Oggi, da circa cinque anni, lavora come cameriera in un noto ristorante fiorentino. "Siamo tutti matti lì, io mi sono emozionata ad assaggiare un piatto tipico che fanno lì: una roba con le frattaglie, ho pianto quando l’ho assaggiato”, racconta.

La cucina è una delle sue più grandi passioni, e i suoi piatti, per lo più vegetariani e vegani, sono legati alla tradizione: ricchi di sapori e spezie. Dice di sé di essere molto creativa, vive di arte, musica, cinema, lettura e disegno. Si è candidata a MasterChef perché ha ama le sfide e soprattutto con questa motivazione: “Ho voglia di fare qualcosa di ganzo”.

Come si definisce Eleonora? “Una ragazza fuori dagli schemi”.