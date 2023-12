Eleonora, l’originale. Conquista Masterchef: "Fuori dagli schemi"

Con la sua stravaganza, il suo essere bizzarra e spesso fuori dagli schemi, Eleonora Riso, 27enne, nata e cresciuta nella provincia di Livorno oggi vive e lavora come cameriera a Firenze, ma con una grande passione: la cucina. Un’amore per la cucina che le ha permesso negli anni di superare un disturbo alimentare, portandola oggi tra i fornelli di questa edizione di Masterchef.

Una squadra di venti cuochi amatoriali si sfidano difronte alla giuria più temuta d’Italia, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e il ’giudice ombra’ che è proprio Davide Scabin. Una storia, quella di Eleonora, che si articola in fasi della vita diverse quasi singolare: dopo due settimane trascorse in Francia a fare la vendemmia, torna a Firenze e decide di andare a vivere in mezzo alla natura, in una casa nel bosco, una "sorta di coinquilinaggio dove ognuno dà il suo apporto, così da essere autosufficienti"

Qui Eleonora taglia la legna, impara i segreti dell’apicoltura, coltiva l’orto e raccoglie le uova delle galline. Eleonora racconta di non aver terminato gli studi "perché la vita universitaria mi metteva ansia". Da cinque anni lavora per mantenersi e dalle coste livornesi è sbarcata a Firenze, accolta dalla cultura culinaria dove ha trovato subito il suo posto in un noto ristorante fiorentino: "Siamo tutti matti lì, io mi sono emozionata ad assaggiare un piatto tipico che fanno: una roba con le frattaglie, ho pianto quando l’ho assaggiato", ha raccontato Eleonora ai microfoni di Masterchef.

Una cucina che si sposa perfettamente con la cultura anti-spreco, legata alle tradizioni e ricca di sapori e spezie, molto attenta alle materie prime. Tra le sue passioni c’è anche l’arte e dunque Firenze diventa la sua alleata preferita per soddisfare i suoi hobby. Partecipa al programma anche Nicolò Molinari, 19enne, studente di giurisprudenza, cresciuto a Firenze che si trasferisce a Roma per studiare: "amo pescare e pratico apnea".