Marzo di assunzioni. Un terzo sono di giovani. Ma resta la difficoltà di reperire personale

di Mario FerrariPISACrescono le assunzioni a Pisa e quasi un terzo sono destinate a giovani che hanno meno di 30 anni. Sono precisamente 2.920 le persone che, secondo la previsione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, troveranno lavoro in questo mese in tutta la nostra provincia. Numeri che corrispondono a una crescita del 2% (60 posti in più) rispetto a marzo 2024, con il 29% delle posizioni (circa 840) destinate ai giovani. Una tendenza positiva che, purtroppo, non sembra destinata a durare se si guarda il dato più ampio delle previsioni relative al trimestre marzo-maggio 2025, durante il quale le assunzioni previste dovrebbero raggiungere le 9.200 unità (-220 posti, circa il 2%).

Analizzando la richiesta dei settori produttivi, l’industria domanda circa 1.000 lavoratori nel mese, registrando un calo di 70 unità rispetto a un anno prima (-7%), mentre i servizi rilevano un incremento della richiesta di personale di 130 unità (+7%), arrivando a 1.920 nuove entrate previste nel mese. La difficoltà di reperimento dei lavoratori resta stabile rispetto a un anno fa, attestandosi al 53% del totale assunzioni. Nel 32% dei casi le imprese lamentano la mancanza di candidati, mentre nel 14% una preparazione inadeguata degli stessi.

Approfondendo il dato dei giovani lavoratori, la dinamica per gruppi professionali rivela che nella categoria dei dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici le entrate previste per i giovani si attestano a circa 140 unità, una percentuale inferiore di quattro punti rispetto a marzo 2024 e in linea con la media generale. Circa 6 assunzioni su 10 delle 40 complessive riguardano giovani ingegneri, mentre quasi un’assunzione su due tra le 50 previste interessa tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni. Per i tecnici dei rapporti con i mercati, invece, le opportunità per gli under30 in programma corrispondono a 80 assunzioni.

Tra gli impiegati, professioni commerciali e nei servizi la richiesta delle aziende per giovani fino a 29 anni tocca il 30%, per circa 340 opportunità lavorative. La maggiore richiesta di giovani si rileva per gli addetti nelle attività di ristorazione con il 35% del relativo totale, per circa 160 opportunità su 470, seguiti dagli addetti alle vendite (29%), con 70 posizioni rivolte a giovani sulle 240 richieste complessive da parte delle imprese pisane. Valori significativi si riscontrano anche per gli addetti alla segreteria e agli affari generali, dove la domanda di giovani arriva al 38% delle 90 entrate previste. Risulta invece più elevata, con più di sei entrate su dieci, la richiesta di operatori della cura estetica under30, con circa 30 assunzioni in programma nel mese.