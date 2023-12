Pisa, allagamenti e polemiche. Il sindaco: “La Regione intervenga”. Mazzeo: “I soldi ci sono”

"Da Marina di Pisa ho chiamato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: pretendiamo lavori in somma urgenza per difendere il nostro litorale". Lo ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti, dopo la mareggiata di oggi che ha allagato molte strade di Marina di Pisa. E’ di fatto la seconda volta in un mese che avvengono le inondazioni. Quattro settimane fa, a inizio novembre, durante la perturbazione che provocò tra l’altro morte e distruzione tra Pistoia, Prato e Firenze, Marina di Pisa aveva subito un altro grave allagamento. Per il primo cittadino questa situazione “Non è più tollerabile. La sicurezza idraulica costiera è in capo alla Regione, deve intervenire”.

A rispondergli è il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo: “Sto seguendo con attenzione la nuova ondata di maltempo che sta colpendo Marina di Pisa mentre sono in viaggio per San Francisco insieme a 20 startup toscane. Buttarla sulle polemiche e lo scaricabarile oggi non serve a nessuno: i soldi per i lavori di somma urgenza ci sono già, così come è già partito il reperimento dei massi che devono essere riposizionati però serve aspettare che le condizioni meteo marine consentano di effettuare questi lavori. Dispiace che il sindaco Conti attacchi la Regione invece di collaborare per risolvere il problema".