Maltempo 2 dicembre Toscana, vento forte e danni ovunque. Flagellata la costa

Alberi caduti

Si segnalano alberi caduti un po' ovunque in Toscana. In particolare a Quarrata: qui sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia per la rimozione di una grossa pianta che si è adagiata su una casa attualmente disabitata. Non si segnalano feriti. Caduto un albero anche a Arezzo, in viale Santa Margherita. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. L'albero è finito su una macchina in cui c'era una persona che non ha riportato conseguenze.