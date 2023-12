Maltempo e allerta meteo arancione in Toscana, forti temporali e raffiche di vento nella notte

Firenze, 2 dicembre 2023 – Dopo il caldo anomalo di ieri, è arrivato l’atteso maltempo in Toscana. Nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre un’intensa perturbazione ha attraversato la regione con forti temporali e raffiche di vento, dalla costa fino al nord-est.

La Protezione civile regionale fa sapere che il fronte principale della perturbazione, con rovesci e temporali, ha colpito in particolare nel cuore della notte le zone nord occidentali. In queste aree il livello dei fiumi è aumentato. In particolare, il Magra a Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara) ha superato il primo livello di guardia e si trova a circa 2,5 metri.

Con il passare delle ore le perturbazioni si sono spostate nel centro della regione fino alle zone nord-est. Nel territorio della città metropolitana di Firenze si sono registrate piogge diffuse e allagamenti sparsi. A Rosano caduti 42 mm di pioggia. La Protezione civile fa sapere che qui i livelli idrometrici dei fiumi sono regolari. Le precipitazioni, associate a locali e forti raffiche di vento, stanno determinando locali criticità alla viabilità con detriti e rami caduti sulle strade.

Intanto, si ricorda che per oggi è stata diramata un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, idraulico, vento forte e mareggiate. La situazione meteorologica dovrebbe migliorare nel primo pomeriggio.