Il maltempo tormenta la Toscana: nuova allerta arancione. Dove può nevicare

Firenze, 1 dicembre 2023 – Il maltempo in Toscana in questo inizio dicembre è come un ottovolante: alle temperature miti e al sole in buona parte della regione di questo venerdì 1 dicembre si sostituiranno il vento, la pioggia e il freddo in arrivo sabato 2 dicembre. Non sarà un inizio di weekend all’insegna del bel tempo infatti, almeno secondo la nuova allerta tra arancione e gialla emanata dalla Regione, con pioggia forte ma anche fortissime raffiche di vento che potrebbero spazzare la costa tirrenica. Ma ecco le allerte previste per la giornata di sabato 2 dicembre.

Prima allerta arancione

La prima allerta arancione è in realtà una proroga dell’allerta arancione per rischio idrogeologico nella parte nord della Toscana, che doveva terminare a mezzanotte e che è invece prorogata fino alle 14 di sabato 2 dicembre. Ci potrebbero essere piogge molto forti su Garfagnana, su tutta la provincia di Massa Carrara, in Versilia ma anche nell’area del Bisenzio, già pesantemente colpita dalle inondazioni di inizio novembre.

Seconda allerta arancione

La seconda allerta arancione è per rischio vento. Ci si aspettano dunque raffiche fortissime che interesseranno in particolare tutta la costa livornese tra il capoluogo e la provincia e le aree immediatamente alle spalle della costa, ovvero la fascia tra le province di Pisa e Grosseto. Interessata dunque la Valdicecina e le colline metallifere grossetane con Massa Marittima e Monterotondo Marittimo. Interessata anche la parte appenninica della provincia di Arezzo, il Mugello e l’Appennino pistoiese.

Terza allerta arancione

La terza allerta arancione è per rischio mareggiate e riguarda l’intera provincia di Livorno e la provincia di Pisa. Attenzione dunque in particolare a Marina di Pisa, già pesantamente colpita dalla mareggiata di inizio novembre che portò il mare nelle strade.

Allerta gialla

La giornata di sabato è caratterizzata anche da un’allerta gialla per rischio temporali che riguarda tutta la Toscana. E’ escluso solo l’estremo lembo sud della regione.

Seconda allerta gialla

Una seconda allerta gialla è per rischio idraulico e riguarda dunque possibili innalzamenti dei fiumi del reticolo maggiore. Attenzione quindi al Serchio, al Bisenzio e ai fiumi del Mugello, oltre a quelli della provincia di Massa Carrara.

Possibili nevicate

Un altro protagonista della giornata di sabato 2 dicembre sarà il freddo. Dopo un venerdì di temperature quasi primaverili, nuovo crollo della colonnina di mercurio. La Regione indica la quota neve intorno ai 1300 metri circa, con possibili nevicate dunque in Appennino. Per la gioia degli sciatori, visto che si avvicina il ponte dell’8 dicembre, quando dovrebbero aprire i primi impianti.