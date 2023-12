Il mare fra le case: Marina di Pisa, ancora danni per il forte vento

Pisa, 2 dicembre 2023 – Ancora disagi a Marina di Pisa a causa del forte vento. Come era accaduto a inizio novembre, un mese dopo la frazione rivive gli stessi problemi. Con le onde che superano le barriere e finiscono in strada. Sono sette le squadre dei vigili del fuoco che stanno operando in tutta la provincia ma in particolare appunto sul litorale per cornicioni pericolanti e alberi caduti. A mezzogiorno erano già una settantina gli interventi in coda.

Maltempo Toscana, gli aggiornamenti

Il mare si è spinto nell’interno con tutti i conseguenti problemi e danni. E’ una perturbazione che sta creando problemi in Toscana quella di sabato 2 dicembre. Sulla provincia di Pisa c’è una allerta arancione per vento. Allerta purtroppo rispettata.

Gli allagamenti a Marina di Pisa

Le raffiche hanno ampiamente superato i cento all’ora, raggiungendo, come informa il presidente della Regione Eugenio Giani, i 112 km all’ora.

Una situazione difficile quella di Marina di Pisa, un problema che permane da tempo e per il quale ancora non è stata trovata una soluzione. Ai cittadini non è rimasto che armarsi di pazienza e di sacchi di sabbia per impedire l’ingresso del mare in casa.