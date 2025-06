Marina di Pisa, trovato con mezzo chilo di metanfetamine. Scatta arresto

Pisa, 23 giugno 2025 – Detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è questa l’accusa con cui un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri a Marina di Pisa. I militari lo hanno notato in auto, di notte, in un’area di sosta. L’atteggiamento nervoso dell’uomo ha insospettito la pattuglia, che ha deciso di approfondire il controllo. Nello zaino sono stati trovati circa 290 grammi di metanfetamina, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, oltre a 285 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 156 grammi della stessa sostanza, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga, per un totale di quasi mezzo chilo, avrebbe fruttato sul mercato circa 7mila euro. Tutto il materiale è stato sequestrato. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.