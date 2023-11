Mareggiate a Marina di Pisa, allagamenti e frane in Valdera

Pisa, 3 novembre 2023 – Una mareggiata fortissima sta provocando allagamenti e disagi a Marina di Pisa dove un tratto del viale a mare è stato nuovamente chiuso al transito pedonale e veicolare perché invaso da acqua e detriti con i sassi spinti da onde alte diversi metri che arrivano sulla strada. Secondo molti residenti della frazione balneare pisana raffiche di vento così forti e onde così alte non si erano mai viste prime negli ultimi decenni.

Situazione molto critica anche a Pontedera e in tutta la Valdera dove alle 7.30 è giunta la colonna mobile della protezione civile regionale mentre dalle 4.30 operano anche i militari dell'esercito per liberare scantinati e piano basso invasi dall'acqua. Sta progressivamente tornando alla sua funzionalità anche il piano terreno dell'ospedale Lotti di Pontedera allagato da ieri sera e dove si trovano le sale operatorie e il reparto di dialisi che per oggi hanno sospeso tutte le attività programmate, compreso quelle chirurgiche (saranno solo eseguite quelle di urgenza).

In nottata si sono verificati anche frane di modesta entità nelle aree di campagna del comune di Pontedera nelle località Treggiaia, La Rotta e Montecastello.

Scuole chiuse in tutti i comuni della Valdera. Allagamenti, scuole chiuse e situazione critica anche a San Miniato e negli altri comuni del Cuoio che per tutta la notte hanno fatto i conti con fossi gonfi incapaci di smaltire la pioggia e strade allagate.