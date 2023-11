Nubifragio nel Pisano, ospedale di Pontedera allagato

Pontedera, 2 novembre 2023 – Situazione critica per il maltempo nel Pisano. A Pontedera e Ponsacco si registrano numerosi allagamenti. Le strade sono diventate come fiumi. Numerosi condomini sono stati invasi dall’acqua. Allagato anche l’ospedale di Pontedera: le corsie e alcune sale sono completamente sott’acqua. Stessa situazione anche alla stazione ferroviaria di Pontedera: allagato il sottopasso.

Allagato l'ospedale di Pontedera

Come informa il consorzio Lamma, a Pontedera sono caduti 159 mm di pioggia, di cui 100 mm in un’ora.

Il Comune di Pontedera informa che i sottopassi sono temporaneamente chiusi e invita tutti coloro che non hanno necessità urgente e indifferibile di spostarsi in città se non per ragioni di servizio o di salute a non uscire di casa. La situazione è molto critica e le strade non sono percorribili in sicurezza.

Domani, venerdì 3 novembre, scuole di ogni ordine e grado chiuse a Pontedera.