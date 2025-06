Il cantiere di Acque in via della Montanina

Pronto un altro cantiere che richiederà l’utilizzo di una viabilità alternativa per consentire l’esecuzione delle opere. Acque, parte la seconda tranche di lavori in via della Montanina a Usigliano. Dopo un sopralluogo compiuto nei giorni scorsi da tecnici comunali, polizia municipale, tecnici di Acque spa e della ditta Fegatilli – spiega in una nota l’amministrazione comunale – è stato stilato il cronoprogramma per l’intervento sulla condotta idrica nel tratto di Via della Montanina a ridosso di Via La Sala, a Usigliano.

E’ la seconda parte dell’opera dopo quella compiuta nei mesi scorsi nel tratto più vicino al paese. I lavori dovrebbero cominciare lunedì prossimo. Ciò comporterà la chiusura della strada. L’intervento si protrarrà per almeno 2 settimane e quindi fino a fine giugno; a seguire dovranno essere effettuati gli allacci per cui sarà necessario definire, vista la problematica anche di dover far portare agli utenti i contatori fronte strada, una nuova tempistica. In questo periodo la viabilità resterà chiusa ad eccezione del sabato e della domenica. In questo periodo – spiega l’amministrazione – sarà possibile utilizzare la via della Montanina in direzione Crespina-Lorenzana e la viabilità privata messa a disposizione da parte dei signori Diari-Lattici. In questo tratto verranno eseguiti dei lavori da parte della ditta esecutrice di Acque Spa per rendere la strada migliore.

Nei giorni della festa paesana in programma il 10-11-12-13 e 17-18-19-20 Luglio via della Montanina sarà aperta al transito come normalmente. Resterà chiusa invece via Teresa Mattei per garantire la fine dei lavori, salvo imprevisti, per la fine di agosto.

C.B.